Медицина

21:45 24.05.2024

Делегацію України на 77-му сесію Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я очолив міністр Ляшко

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Делегацію України на 77-му сесію Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я очолив міністр Ляшко

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в роботі 77-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться з 27 травня до 1 червня 2024 року в місті Женева (Швейцарська Конфедерація).

Як повідомляють у тексті розпорядження №58/2024-рп від 24 травня, опублікованому на сайті глави Української держави, главою делегації затверджено міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, а його заступником - постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко.

Також до складу делегації включено заступницю міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Марину Слободніченко та заступницю керівника Офісу президента України Юлію Соколовську.

"Дозволити голові делегації вносити за погодженням із міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку до роботи експертів", - ідеться в тексті розпорядження.

 

 

Теги: #вооз #делегація

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