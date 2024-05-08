Медицина

20:20 08.05.2024

AstraZeneca вилучає з обігу вакцину проти COVID-19

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AstraZeneca вилучає з обігу вакцину проти COVID-19

Шведсько-британська AstraZeneca вилучає з обігу вакцину Vaxzevria від COVID-19 на тлі надлишку на ринку нових препаратів, пише Financial Times із посиланням на заяву компанії.

Випуск і постачання Vaxzevria припинено. Європейське агентство лікарських засобів (European Medicines Agency) повідомило, що вакцина більше не дозволена до використання.

Попит на цей препарат знизився з появою вакцин від конкретних різновидів коронавірусу, повідомляє телеканал CNBC із посиланням на заяву AstraZeneca. FT зазначає, що його витіснили вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna.

Vaxzevria було схвалено для застосування у Великій Британії наприкінці 2020 року, у ЄС - 2021 року. Загалом AstraZeneca поставила понад 3 млрд доз цієї вакцини.

"Ми неймовірно пишаємося тим, яку роль Vaxzevria відіграла в закінченні глобальної пандемії, - заявила компанія. - За незалежними оцінками, тільки в перший рік використання вона допомогла врятувати понад 6,5 млн життів".

 

Теги: #вакцина #вилучення #astrazeneca

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