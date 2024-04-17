Медицина

20:16 17.04.2024

В Охтирці відкрили збірно-модульну конструкцію для розміщення бригад швидкої допомоги

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В Охтирці (Сумська обл.) відкрили збірно-модульну конструкцію екстреної медичної допомоги, розраховану на розміщення 3 бригад екстреної допомоги, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Модульна станція встановлена в межах партнерства Міністерства охорони здоров'я України та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Захід відбувся за участю керівництва Сумської ОДА та делегації ВООЗ", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, станція розрахована на розміщення 3 бригад екстреної допомоги та забезпечуватиме роботу персоналу з обслуговування мешканців Охтирки та прилеглих населених пунктів, зокрема прикордонних.

 

 

 

Теги: #швидка_допомога #сумська_область

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