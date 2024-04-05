Медицина

19:05 05.04.2024

Попит на неврологічні препарати з початку року суттєво зростає - експерт

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Попит на неврологічні препарати з початку року суттєво зростає - експерт

З початку 2024 року зростає попит на неврологічні препарати, зокрема на антидепресанти, а також на препарати, що використовуються для лікування деменції, епілепсії та антипсихотики, ділиться спостереженнями регіональний директор фармкомпанії Acino Євген Заїка.

"Ми бачимо значне збільшення попиту на неврологічні препарати: антидепресанти, препарати для лікування деменції, епілепсії та антипсихотики", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Заїка відзначив зростання попиту на серцеві та ендокринологічні препарати, а також збільшення частки харчових добавок у структурі продажів.

Коментуючи актуальну ситуацію на фармринку, експерт зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення логістика подорожчала на 20-30%. Для протидії блекаутам завод "Фарма Старт" у Києві, який виробляє продукцію для Acino, обладнали двома дизель-генераторами, офіс і виробництво забезпечені інтернетом Starlink.

Заїка повідомив, що наразі в розробці в Acino 17 нових продуктів.

Водночас він наголосив, що українські вимоги до якості та виготовлення препаратів "дуже суворі".

"Наприклад, на українському ринку застосовується вимога окремої реєстрації активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), що значно збільшує час розробки нових продуктів, а також збільшує вартість і розробки, і підтримки активного реєстраційного статусу продукту. В Європі, куди ми всі прагнемо, просто немає такого поняття, як реєстрація АФІ", - сказав він.

Коментуючи стратегію участі компанії в бюджетних закупівлях, Заїка зазначив, що обсяги тендерних поставок щорічно зростають у гривневому еквіваленті, але частка бюджетних відвантажень залишається приблизно на одному рівні.

Як повідомлялося, аптечні продажі в Україні за січень-лютий 2024 року зросли в грошовому виразі на 21,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 32,331 млрд грн, у натуральному - на 2,9%, до 201,828 млн упаковок. Аптечні продажі лікарських засобів за два місяці 2024 року становили 25,265 млрд грн, що на 20,65% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому продажі лікарських засобів у натуральному виразі зросли на 2,6% - до 142,869 млн упаковок.

Теги: #ліки #думка #попит

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