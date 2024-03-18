Медицина

07:10 18.03.2024

У Запоріжжі можуть створити центр реабілітації для понад 2,5 тис. осіб

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У Запоріжжі можуть створити центр реабілітації для понад 2,5 тис. осіб

Представники Запорізької адміністрації разом із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком обговорили спільні завдання медицини в Запорізькій області, зокрема домовилися подбати про створення якісної та прозорої медицини, повідомила пресслужба глави Запорізької ОДА Івана Федорова.

"Будемо створювати в Запоріжжі сучасний обласний центр реабілітації. У ньому зможуть отримувати допомогу понад 2500 військових і цивільних людей на рік", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, представники Запоріжжя та області, Запорізького військового госпіталю та Запорізького медуніверситету разом із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком обговорили також важливі питання медицини в Запорізькій області.

"Виклики для медицини в Запорізькій області - це: ️20-50 км до лінії фронту, ворожі обстріли по цивільним у прифронтових громадах та в обласному центрі, ️частина медзакладів із неприйнятними умовами для роботи та надання медпослуг", - додали в ОВА.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #центр #реабілітація

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