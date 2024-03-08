Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон евакуйовано понад 4400 українців - МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон у рамках програми медевакуації відправлено 4417 українців, зокрема пацієнти, які потребують протезування та онкопацієнти.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, серед евакуйованих, зокрема, 600 дітей із травмами та онкозахворюваннями.

За інформацією МОЗ, українських пацієнтів прийняли на лікування понад 30 країн, зокрема Німеччина, Норвегія, Латвія, Литва, Польща, Франція, Італія, Данія, Швеція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди.

Найбільше українських пацієнтів прийняла Німеччина (1078 осіб), Польща (383 особи) і Норвегія (347 осіб).

Програму медичної евакуації МОЗ реалізує спільно з міжнародними партнерами вже понад рік. Програма реалізується за підтримки Єврокомісії та уряду Польщі. Партнери не лише приймають заявки на евакуацію, а й забезпечують транспортування медичними авіарейсами з медичного евакуаційного хабу в Польщі до європейських клінік.

Перевезення пацієнтів із медзакладів України до медичного евакохабу в Польщі забезпечують транспортні медичні команди обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні вагони "Укрзалізниці", команда БО "Лікарі без кордонів", а також бригади парамедиків із європейських країн.