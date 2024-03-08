Медицина

17:31 08.03.2024

Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон евакуйовано понад 4400 українців - МОЗ

1 хв читати
Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон евакуйовано понад 4400 українців - МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон у рамках програми медевакуації відправлено 4417 українців, зокрема пацієнти, які потребують протезування та онкопацієнти.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, серед евакуйованих, зокрема, 600 дітей із травмами та онкозахворюваннями.

За інформацією МОЗ, українських пацієнтів прийняли на лікування понад 30 країн, зокрема Німеччина, Норвегія, Латвія, Литва, Польща, Франція, Італія, Данія, Швеція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди.

Найбільше українських пацієнтів прийняла Німеччина (1078 осіб), Польща (383 особи) і Норвегія (347 осіб).

Програму медичної евакуації МОЗ реалізує спільно з міжнародними партнерами вже понад рік. Програма реалізується за підтримки Єврокомісії та уряду Польщі. Партнери не лише приймають заявки на евакуацію, а й забезпечують транспортування медичними авіарейсами з медичного евакуаційного хабу в Польщі до європейських клінік.

Перевезення пацієнтів із медзакладів України до медичного евакохабу в Польщі забезпечують транспортні медичні команди обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні вагони "Укрзалізниці", команда БО "Лікарі без кордонів", а також бригади парамедиків із європейських країн.

Теги: #моз #лікування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 04.03.2024
У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

17:55 01.03.2024
ЄС та UNDP передали 6 спеціалізованих автомобілів для медзакладів України

ЄС та UNDP передали 6 спеціалізованих автомобілів для медзакладів України

14:39 01.03.2024
До наглядових рад медзакладів входитимуть фахівці у сфері охорони здоров'я та представники громадськості - Ляшко

До наглядових рад медзакладів входитимуть фахівці у сфері охорони здоров'я та представники громадськості - Ляшко

13:05 28.02.2024
Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

14:17 26.02.2024
Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

12:40 19.02.2024
Найближчими місяцями плануємо запустити тестування електронного кабінету пацієнта - заступник міністра охорони здоров’я Карчевич

Найближчими місяцями плануємо запустити тестування електронного кабінету пацієнта - заступник міністра охорони здоров’я Карчевич

12:46 13.02.2024
Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

20:29 12.02.2024
МОЗ спільно з "Укрпоштою" має намір запустити сервіс доставки ліків

МОЗ спільно з "Укрпоштою" має намір запустити сервіс доставки ліків

19:27 02.02.2024
Майже 90% українських онкопацієнтів не переривали лікування через війну - дослідження

Майже 90% українських онкопацієнтів не переривали лікування через війну - дослідження

16:54 02.02.2024
Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль - Кабмін

Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль - Кабмін

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

ТЧХУ запускає роботу мобільних реабілітаційних команд у віддалених громадах

Ознаки ПТСР мають 44% українських дітей - дослідження

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Майже 60% українців страждають від зайвої ваги, кожен четвертий дорослий має ожиріння

Кабмін дозволив проводити вакцинацію в аптеках

ТЧХУ взяло участь у міжнародній зустрічі з психосоціальної підтримки дітей-переселенців в Угорщині

Медмережа "Добробут" уклала контракт із НСЗУ за пакетом лікування безпліддя в рамках ПМГ

"Сінево" заявляє про досягнення домовленості з ДБР

"Сінево" заявляє про загрозу зупинення лабораторій через арешт ДБР

Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА