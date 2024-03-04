Майже 60% українців страждають від зайвої ваги, кожен четвертий дорослий має ожиріння

З ожирінням живе кожен четвертий українець, 59% мають зайву вагу.

Як нагадується у пресрелізі Київського благодійного фонду "Діабетик", посилаючись на дані дослідження STEPS, в Україні у 2021 році лише 40% мали нормальну вагу, при цьому 1975 року, за даними ВООЗ, на ожиріння страждало лише 12,3% українців.

"У людей, які страждають від ожиріння, уп'ятеро зростає ризик розвитку діабету другого типу, 80% усіх пацієнтів із діабетом мають ожиріння. Це як замкнуте коло: діабет другого типу призводить до набору ваги, зайві кілограми призводять до ожиріння. Розірвати це коло можна тільки комплексним підходом до лікування ожиріння як складного хронічного захворювання", - наголосила голова КБФ "Діабетик" Наталія Власенко.

У свою чергу керівниця відділу діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка НАМНУ Любов Соколова зазначила, що "ожиріння - це не косметичний ефект, а хронічне захворювання, що прогресує і яке може забрати в людини до 10 років життя".

"Під час війни проблема може загострюватися через ускладнення доступу до їжі, високий рівень стресу, брак сну", - наголосила вона.

STEPS - загальнонаціональне дослідження для вивчення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань.

Дослідження STEPS організовує Міністерство охорони здоров'я та ВООЗ у рамках спільного проєкту МОЗ та Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі людей".

ВООЗ рекомендує країнам проводити STEPS-дослідження кожні п'ять років для моніторингу тенденцій, контролю політики охорони здоров'я та поліпшення профілактики й контролю неінфекційних захворювань.