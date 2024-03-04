Медицина

13:34 04.03.2024

Майже 60% українців страждають від зайвої ваги, кожен четвертий дорослий має ожиріння

2 хв читати
Майже 60% українців страждають від зайвої ваги, кожен четвертий дорослий має ожиріння

З ожирінням живе кожен четвертий українець, 59% мають зайву вагу.

Як нагадується у пресрелізі Київського благодійного фонду "Діабетик", посилаючись на дані дослідження STEPS, в Україні у 2021 році лише 40% мали нормальну вагу, при цьому 1975 року, за даними ВООЗ, на ожиріння страждало лише 12,3% українців.

"У людей, які страждають від ожиріння, уп'ятеро зростає ризик розвитку діабету другого типу, 80% усіх пацієнтів із діабетом мають ожиріння. Це як замкнуте коло: діабет другого типу призводить до набору ваги, зайві кілограми призводять до ожиріння. Розірвати це коло можна тільки комплексним підходом до лікування ожиріння як складного хронічного захворювання", - наголосила голова КБФ "Діабетик" Наталія Власенко.

У свою чергу керівниця відділу діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка НАМНУ Любов Соколова зазначила, що "ожиріння - це не косметичний ефект, а хронічне захворювання, що прогресує і яке може забрати в людини до 10 років життя".

"Під час війни проблема може загострюватися через ускладнення доступу до їжі, високий рівень стресу, брак сну", - наголосила вона.

STEPS - загальнонаціональне дослідження для вивчення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань.

Дослідження STEPS організовує Міністерство охорони здоров'я та ВООЗ у рамках спільного проєкту МОЗ та Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі людей".

ВООЗ рекомендує країнам проводити STEPS-дослідження кожні п'ять років для моніторингу тенденцій, контролю політики охорони здоров'я та поліпшення профілактики й контролю неінфекційних захворювань.

 

Теги: #дослідження #ожиріння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 28.02.2024
Частка позичальників мікрокредитів до зарплати після вторгнення РФ зросла з 42% до 67% - дослідження

Частка позичальників мікрокредитів до зарплати після вторгнення РФ зросла з 42% до 67% - дослідження

16:24 09.02.2024
ДТЕК придбав безкабельну систему для сейсмічних досліджень Stryde

ДТЕК придбав безкабельну систему для сейсмічних досліджень Stryde

17:04 29.01.2024
Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

16:58 24.01.2024
"Укрнафта" у 2024 році планує провести сейсмічні 3D-дослідження на 320 кв. км

"Укрнафта" у 2024 році планує провести сейсмічні 3D-дослідження на 320 кв. км

23:54 15.01.2024
Небезпека роботи та брак кадрів очолили рейтинг проблем бізнесу - дослідження

Небезпека роботи та брак кадрів очолили рейтинг проблем бізнесу - дослідження

00:23 15.01.2024
Небезпека роботи та брак кадрів очолили рейтинг проблем бізнесу - дослідження

Небезпека роботи та брак кадрів очолили рейтинг проблем бізнесу - дослідження

14:17 20.12.2023
Кожен другий учитель в Україні вважає, що ШІ змінить освітній процес найближчими роками

Кожен другий учитель в Україні вважає, що ШІ змінить освітній процес найближчими роками

17:47 22.11.2023
Більшість новин в онлайн-медіа України з російських джерел є недостовірними - дослідження ІМІ

Більшість новин в онлайн-медіа України з російських джерел є недостовірними - дослідження ІМІ

19:41 10.11.2023
Майже 2/3 ветеранів хочуть провадити власний бізнес - дослідження

Майже 2/3 ветеранів хочуть провадити власний бізнес - дослідження

07:52 05.09.2023
Залишитися за кордоном можуть від 1,3 млн до 3,3 млн українців, їхня кількість зростає

Залишитися за кордоном можуть від 1,3 млн до 3,3 млн українців, їхня кількість зростає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

ОСТАННЄ

ЄС та UNDP передали 6 спеціалізованих автомобілів для медзакладів України

До наглядових рад медзакладів входитимуть фахівці у сфері охорони здоров'я та представники громадськості - Ляшко

Кабмін дозволив проводити вакцинацію в аптеках

ТЧХУ взяло участь у міжнародній зустрічі з психосоціальної підтримки дітей-переселенців в Угорщині

Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

Медмережа "Добробут" уклала контракт із НСЗУ за пакетом лікування безпліддя в рамках ПМГ

"Сінево" заявляє про досягнення домовленості з ДБР

"Сінево" заявляє про загрозу зупинення лабораторій через арешт ДБР

Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА