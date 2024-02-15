Медицина

12:48 15.02.2024

Кількість пацієнтів медмережі "Добробут" у 2023 р. зросла на 14% - до 257 тис.

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Кількість пацієнтів медмережі "Добробут" у 2023 р. зросла на 14% - до 257 тис.

Медична мережа "Добробут" у 2023 році збільшила кількість пацієнтів на 14% порівняно з 2022 роком - до 257 тис., кількість візитів пацієнтів до медцентрів і лікарень мережі становила понад 1,1 млн.

Як повідомляють у пресрелізі "Добробуту", виторг мережі 2023 року становив 2,3 млрд грн.

Медмережа уточнює, що 2023 року найбільш затребуваними медичними напрямами, як і роком раніше, були терапія, отоларингологія, гінекологія, неврологія та гастроентерологія.

"Добробут" уточнює, що нова багатопрофільна клініка на проспекті Бажана в Києві, яку мережа відкрила 2023 року, прийняла вже приблизно 140 тис. пацієнтів, у клініці провели 930 операцій. У 2024 році мережа планує збільшити ці цифри щонайменше вдвічі.

У повідомленні також нагадують, що 2023 року медмережа відкрила офтальмологічну клініку на базі багатопрофільної клініки на проспекті Бажана, яка може приймати до 2,5 тис. пацієнтів на місяць. Крім того, минулого року відкрито центр онкодерматології та центр сомнології, також мережа збільшила кількість стоматологічних клінік до трьох.

Крім цього, 2023 року в "Добробуті" почало працювати відділення фізичної реабілітації, де наразі відновлюються військовослужбовці.

У 2024 році "Добробут" планує відкрити нову поліклініку в центрі Києва, розвивати мережу стоматологічних центрів, розширити хірургічний блок, стаціонар і відділення анестезіології та інтенсивної терапії в клініці на проспекті Бажана, а також розширити спектр послуг офтальмологічної клініки і виконувати в ній процедури лазерної корекції зору.

"Добробут" - одна з найбільших приватних медичних мереж в Україні. До неї входять 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба екстреної медичної допомоги, центри стоматології та аптеки. Мережеві медцентри надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щороку проводиться понад 9 тис. операцій. У мережі працюють понад 2,9 тис. співробітників.

Наразі мобілізовано і служать у ЗСУ і ТРО 119 співробітників "Добробуту", компанія виплатила мобілізованим співробітникам 21,6 млн грн.

Теги: #добробут

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