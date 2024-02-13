Медицина

12:46 13.02.2024

Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

1 хв читати
Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

У 2023 році лікарі виписали 142,4 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки, психіки та епілепсії, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За інформацією відомства, найбільше таких рецептів було виписано в Києві (20 996), у Дніпропетровській (13 706), Львівській (12 990), Хмельницькій (11 290) та Житомирській (9 404) областях.

МОЗ нагадує, що наразі контракт із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) мають 13 433 аптеки, у них можна отримати препарати за рецептом у межах програми реімбурсації "Доступні ліки".

Наразі до програми включено 65 препаратів від епілепсії, розладів психіки та поведінки, 23 з них безоплатні.

Програма реімбурсації "Доступні ліки", у рамках якої пацієнти деякі ліки можуть отримати за рецептом безоплатно або оплативши їх частково, запроваджена у квітні 2017 року. Відтоді перелік препаратів постійно розширюється новими позиціями.

З квітня 2019 року програму адмініструє Національна служба здоров'я України, вона компенсує аптекам вартість ліків, відпущених за рецептом у межах цього проєкту.

Теги: #моз #ліки #рецепти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 12.02.2024
МОЗ спільно з "Укрпоштою" має намір запустити сервіс доставки ліків

МОЗ спільно з "Укрпоштою" має намір запустити сервіс доставки ліків

16:03 12.02.2024
Для реалізації нового закону про лікарські засоби необхідно ухвалити 77 нормативних актів - Радуцький

Для реалізації нового закону про лікарські засоби необхідно ухвалити 77 нормативних актів - Радуцький

11:22 02.02.2024
МОЗ затвердило напрями бюджетних закупівель медтоварів на 2024 рік

МОЗ затвердило напрями бюджетних закупівель медтоварів на 2024 рік

11:26 30.01.2024
Фундація Олени Зеленської та МОЗ передали медикам 50 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

Фундація Олени Зеленської та МОЗ передали медикам 50 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

21:17 19.01.2024
Фармкомпанія "Дарниця" зареєструвала в Польщі препарат для лікування серцевої та ниркової недостатності

Фармкомпанія "Дарниця" зареєструвала в Польщі препарат для лікування серцевої та ниркової недостатності

12:11 16.01.2024
Майже 51% імпортерів ліків за підсумками 9 міс.-2023 р. не мали ліцензій - Рахункова палата

Майже 51% імпортерів ліків за підсумками 9 міс.-2023 р. не мали ліцензій - Рахункова палата

12:03 16.01.2024
Від початку епідсезону в Україні зафіксовано понад 122 тис. випадків COVID-19, і майже 600 летальних випадків - МОЗ

Від початку епідсезону в Україні зафіксовано понад 122 тис. випадків COVID-19, і майже 600 летальних випадків - МОЗ

15:04 09.01.2024
Майже 330 українських клінік можуть надавати телемедичні консультації - МОЗ

Майже 330 українських клінік можуть надавати телемедичні консультації - МОЗ

15:15 04.01.2024
"Укрпошта" з 1 лютого отримає право на продаж ліків на деокупованих і прифронтових територіях

"Укрпошта" з 1 лютого отримає право на продаж ліків на деокупованих і прифронтових територіях

15:28 02.01.2024
Верховній Раді пропонують підвищити доступність ліків для населення - законопроєкт

Верховній Раді пропонують підвищити доступність ліків для населення - законопроєкт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

Спричинений війною високий рівень стресу може провокувати напади переїдання й ендокринні порушення - думка

ОСТАННЄ

"Сінево" за місяць тестової роботи в рамках ПМГ провела безкоштовні для пацієнтів аналізи за 55 тис. напрямами

Понад 1 млн доз болгарської вакцини від дифтерії та правця доставлено в Україну

У січні в Україні зафіксували 42 випадки підваріанту коронавірусу "Дженні"

У Києві судитимуть заввідділу Інституту урології, який вимагав гроші за операцію, - прокуратура

Жодного препарату для дорослих онкопацієнтів за механізмом ДКД не було закуплено - директор фонду Inspiration family

У Києві зростає захворюваність на грип і ГРВІ серед дітей

Правоохоронці розпочали розслідування у зв'язку зі смертю 14-річного хлопчика після видалення зуба в лікарні Кривого Рогу

Головний військовий клінічний госпіталь отримав сучасну систему ультразвукової діагностики

Майже 90% українських онкопацієнтів не переривали лікування через війну - дослідження

У трьох областях України перевищено епідпоріг щодо захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА