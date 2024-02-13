Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

У 2023 році лікарі виписали 142,4 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки, психіки та епілепсії, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За інформацією відомства, найбільше таких рецептів було виписано в Києві (20 996), у Дніпропетровській (13 706), Львівській (12 990), Хмельницькій (11 290) та Житомирській (9 404) областях.

МОЗ нагадує, що наразі контракт із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) мають 13 433 аптеки, у них можна отримати препарати за рецептом у межах програми реімбурсації "Доступні ліки".

Наразі до програми включено 65 препаратів від епілепсії, розладів психіки та поведінки, 23 з них безоплатні.

Програма реімбурсації "Доступні ліки", у рамках якої пацієнти деякі ліки можуть отримати за рецептом безоплатно або оплативши їх частково, запроваджена у квітні 2017 року. Відтоді перелік препаратів постійно розширюється новими позиціями.

З квітня 2019 року програму адмініструє Національна служба здоров'я України, вона компенсує аптекам вартість ліків, відпущених за рецептом у межах цього проєкту.