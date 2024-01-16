Від початку епідсезону в Україні зафіксовано понад 122 тис. випадків COVID-19, і майже 600 летальних випадків - МОЗ

З початку епідсезону (жовтень 2023 року - ІФ-У) в Україні було зафіксовано 122,081 тис. випадків COVID-19, і 595 летальних випадків від COVID-19, зокрема чотири серед дітей до 17 років.

Як повідомляють у телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я, за підсумками 2023 року другого за рахунком щеплення проти COVID-19 не зробили 814 740 українцям, більше ніж 12 млн українців не зробили бустерного щеплення.

Наразі в Україні в наявності понад 2 млн доз вакцин, вакцинація проти COVID-19 у 2024 році, як і в попередні роки, безоплатна.

Відомство нагадує, що згідно з ухваленими восени 2023 року рекомендаціями, первинний курс із вакцинації - це введення однієї дози (якщо вакцинацію виконано вакциною Janssen) і бустера, або двох доз (якщо щеплення виконано вакцинами CoronaVac, Comirnaty або іншою дводозною вакциною) і бустера.

Бустерне щеплення роблять через п'ять-шість місяців після первинної вакцинації (щонайменше через п'ять місяців для дорослих і шість місяців для дітей). Усі наступні щеплення називають додатковим бустером.