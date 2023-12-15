Медицина

10:03 15.12.2023

Військових лікарів планують залучати до роботи в цивільних закладах охорони здоров'я на територіях активних бойових дій - Мінреінтеграції

1 хв читати
Військових лікарів планують залучати до роботи в цивільних закладах охорони здоров'я на територіях активних бойових дій - Мінреінтеграції

Військових лікарів планують залучати до роботи в цивільних закладах охорони здоров'я на територіях активних і можливих бойових дій, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Оскільки на території громади розміщені підрозділи ЗСУ із медичними частинами, військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя надавати медичну допомогу населенню. Зокрема, і в екстрених ситуаціях. Так, постало питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню", - йдеться в повідомленні міністерства за результатами наради.

Зазначається, що було запропоновано врегулювати норми відносин між військовими лікарями та цивільними медичними закладами.

"Такий порядок передбачає ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров’я". Влітку цього року до нього були внесені зміни, які дозволяють військовослужбовцям надавати медичну допомогу у цивільних закладах. Очільниця Мінреінтеграції доручила відповідальним органам розглянути таку можливість", - ідеться в повідомленні.

Крім того, на нараді йшлося про можливість залучення до такої роботи співробітників релокованих із тимчасово окупованих територій медзакладів.

Теги: #лікарі #мінреінтеграції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:07 04.12.2023
В Україні запустили онлайн-гід із прав людини

В Україні запустили онлайн-гід із прав людини

16:33 27.11.2023
Понад 97 тис. громадян перемістилися з Донецької області в рамках обов'язкової евакуації - Мінреінтеграції

Понад 97 тис. громадян перемістилися з Донецької області в рамках обов'язкової евакуації - Мінреінтеграції

17:26 20.11.2023
У місцях тимчасового проживання для переселенців вільно майже 9 тис. місць, понад 90% місць безперебійно отримують світло, тепло і воду

У місцях тимчасового проживання для переселенців вільно майже 9 тис. місць, понад 90% місць безперебійно отримують світло, тепло і воду

17:18 06.11.2023
ВПО, які розміщені в інтернатних закладах, мають право на соціальні виплати - Мінреінтеграції

ВПО, які розміщені в інтернатних закладах, мають право на соціальні виплати - Мінреінтеграції

17:12 23.10.2023
У восьми населених пунктах Бахмутського та Покровського районів Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей

У восьми населених пунктах Бахмутського та Покровського районів Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей

16:10 22.10.2023
Від початку повномасштабного вторгнення РФ вчинила 2,5 тис. екологічних злочинів - Мінреінтеграції

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вчинила 2,5 тис. екологічних злочинів - Мінреінтеграції

11:43 06.10.2023
Через пункт пропуску в Сумській області з початку серпня в Україну повернулося понад 10 тис. жителів окупованих територій - Мінреінтеграції

Через пункт пропуску в Сумській області з початку серпня в Україну повернулося понад 10 тис. жителів окупованих територій - Мінреінтеграції

20:36 23.09.2023
Близько трьох тис. населених пунктів України перебувають у тимчасовій окупації після 24 лютого 2022 року

Близько трьох тис. населених пунктів України перебувають у тимчасовій окупації після 24 лютого 2022 року

15:04 20.09.2023
У Мінреінтеграції обговорили можливість скасування оподаткування грантів міжнародних організацій для ФОП

У Мінреінтеграції обговорили можливість скасування оподаткування грантів міжнародних організацій для ФОП

14:21 12.09.2023
Верещук: Потрібен дієвий механізм пошуку та повернення депортованих і взятих у заручники цивільних осіб

Верещук: Потрібен дієвий механізм пошуку та повернення депортованих і взятих у заручники цивільних осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

Спричинений війною високий рівень стресу може провокувати напади переїдання й ендокринні порушення - думка

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

ОСТАННЄ

Кібератака на "Київстар" не вплинула на роботу належної їй Helsi

Кібератака на "Київстар" не вплинула на функціонування ІТ-інфраструктури приватних клінік

В Україні з жовтня зафіксовано 343 летальні випадки від COVID-19 - МОЗ

Українські фармкомпанії на основі минулорічного досвіду підготувалися до роботи в умовах блекаутів

Українські фармкомпанії не відчули негативних наслідків блокування українсько-польського кордону

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

Попит на вакцину від грипу на приватному ринку від грипу є, але менший, ніж довоєнний - головний санлікар

Загальнонаціональний карантин щодо COVID-19 та ГРВІ запроваджувати не будуть, на рівні областей можуть вводити певні обмеження

У поточному епідсезоні на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли вже 1,3 млн українців - Кузін

Через війну Україна змушена відтермінувати оновлення Національного календаря щеплень - головний санлікар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА