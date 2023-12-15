Військових лікарів планують залучати до роботи в цивільних закладах охорони здоров'я на територіях активних бойових дій - Мінреінтеграції

Військових лікарів планують залучати до роботи в цивільних закладах охорони здоров'я на територіях активних і можливих бойових дій, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Оскільки на території громади розміщені підрозділи ЗСУ із медичними частинами, військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя надавати медичну допомогу населенню. Зокрема, і в екстрених ситуаціях. Так, постало питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню", - йдеться в повідомленні міністерства за результатами наради.

Зазначається, що було запропоновано врегулювати норми відносин між військовими лікарями та цивільними медичними закладами.

"Такий порядок передбачає ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров’я". Влітку цього року до нього були внесені зміни, які дозволяють військовослужбовцям надавати медичну допомогу у цивільних закладах. Очільниця Мінреінтеграції доручила відповідальним органам розглянути таку можливість", - ідеться в повідомленні.

Крім того, на нараді йшлося про можливість залучення до такої роботи співробітників релокованих із тимчасово окупованих територій медзакладів.