Кібератака на "Київстар" не вплинула на функціонування ІТ-інфраструктури приватних клінік

Кібератака на "Київстар" фактично не вплинула на функціонування ІТ-інфраструктури приватних клінік України.

Як зазначив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор IT-департаменту медичної мережі "Добробут" Дмитро Харебов, попри те, що на сьогодні "ІТ-інфраструктура жодної компанії в Україні не може бути захищеною на 100%, "Добробут" робить усе можливе, щоб забезпечити нормальну роботу критично важливих систем і мати можливість лікувати пацієнтів за будь-яких обставин".

Водночас він зазначив, що працездатність мобільних операторів важлива для контакт-центру клініки, що працює 24/7, а також для комунікацій зі страховими компаніями, оплати через термінали послуг мобільних бригад та інших сервісів.

"Ми відчули проблеми, пов'язані з хакерською атакою на "Київстар", але завдяки злагодженим діям нашої команди та урокам, здобутим минулої осені, вплив на сервіс для клієнтів був незначним", - сказав Харебов.

Він зазначив, що судячи зі статистики мережі "Добробут", майже всі охочі записатися на прийом змогли це зробити. Водночас у день кібератаки "Добробут" побачив зменшення запису через мобільні дзвінки на 42%, але кількість звернень через месенджери і чат-боти зросла у 2,5 раза, через сайт і мобільний застосунок - майже на 15%, що "дало змогу виправити ситуацію".

Харебов повідомив, що у 2022 році "Добробут" "навчився бути готовим до постійних викликів і мати запасні варіанти роботи в разі відмови критичних сервісів".

"Як і більшість киян, "Добробут" має стратегічні запаси "Старлінків", зарядних станцій, акумуляторних ліхтарів, дизель-генераторів, запаси води, пального та продуктів. У кожен наш медичний центр ми завели кілька операторів інтернету, які до того ж здатні працювати до 48 годин без електрики", - сказав він.

У свою чергу операційний директор багатопрофільного медцентру "Лелека" Вадим Зукін зазначив, що клініка зробила все можливе для мінімізації впливу зовнішніх негативних чинників на ІТ-інфраструктуру, хоча "ніхто і ніколи не має повного захисту, але є перелік заходів щодо забезпечення бажаного рівня ІТ-безпеки".

Коментуючи кібератаку на "Київстар", Зукін зазначив, що клініка "Лелека" використовує кілька операторів зв'язку і робить усе можливе для інформування пацієнтів про наявність різних варіантів зв'язку.

"Вихід із ладу тільки одного оператора для нас несуттєвий. Із корпоративним мобільним зв'язком нам пощастило, оскільки в нас інший оператор, але саме корпоративний мобільний зв'язок жодним чином не впливає на безпеку пацієнтів, тож навіть якби це був "Київстар", це жодним чином не вплинуло б на якість та безпеку нашої медичної допомоги", - наголосив він.