Медицина

19:09 13.12.2023

Кібератака на "Київстар" не вплинула на функціонування ІТ-інфраструктури приватних клінік

2 хв читати

Кібератака на "Київстар" фактично не вплинула на функціонування ІТ-інфраструктури приватних клінік України.

Як зазначив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор IT-департаменту медичної мережі "Добробут" Дмитро Харебов, попри те, що на сьогодні "ІТ-інфраструктура жодної компанії в Україні не може бути захищеною на 100%, "Добробут" робить усе можливе, щоб забезпечити нормальну роботу критично важливих систем і мати можливість лікувати пацієнтів за будь-яких обставин".

Водночас він зазначив, що працездатність мобільних операторів важлива для контакт-центру клініки, що працює 24/7, а також для комунікацій зі страховими компаніями, оплати через термінали послуг мобільних бригад та інших сервісів.

"Ми відчули проблеми, пов'язані з хакерською атакою на "Київстар", але завдяки злагодженим діям нашої команди та урокам, здобутим минулої осені, вплив на сервіс для клієнтів був незначним", - сказав Харебов.

Він зазначив, що судячи зі статистики мережі "Добробут", майже всі охочі записатися на прийом змогли це зробити. Водночас у день кібератаки "Добробут" побачив зменшення запису через мобільні дзвінки на 42%, але кількість звернень через месенджери і чат-боти зросла у 2,5 раза, через сайт і мобільний застосунок - майже на 15%, що "дало змогу виправити ситуацію".

Харебов повідомив, що у 2022 році "Добробут" "навчився бути готовим до постійних викликів і мати запасні варіанти роботи в разі відмови критичних сервісів".

"Як і більшість киян, "Добробут" має стратегічні запаси "Старлінків", зарядних станцій, акумуляторних ліхтарів, дизель-генераторів, запаси води, пального та продуктів. У кожен наш медичний центр ми завели кілька операторів інтернету, які до того ж здатні працювати до 48 годин без електрики", - сказав він.

У свою чергу операційний директор багатопрофільного медцентру "Лелека" Вадим Зукін зазначив, що клініка зробила все можливе для мінімізації впливу зовнішніх негативних чинників на ІТ-інфраструктуру, хоча "ніхто і ніколи не має повного захисту, але є перелік заходів щодо забезпечення бажаного рівня ІТ-безпеки".

Коментуючи кібератаку на "Київстар", Зукін зазначив, що клініка "Лелека" використовує кілька операторів зв'язку і робить усе можливе для інформування пацієнтів про наявність різних варіантів зв'язку.

"Вихід із ладу тільки одного оператора для нас несуттєвий. Із корпоративним мобільним зв'язком нам пощастило, оскільки в нас інший оператор, але саме корпоративний мобільний зв'язок жодним чином не впливає на безпеку пацієнтів, тож навіть якби це був "Київстар", це жодним чином не вплинуло б на якість та безпеку нашої медичної допомоги", - наголосив він.

Теги: #робота #київстар #клініки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 13.12.2023
Хакери зламали захист "Київстар" через обліковий запис одного зі співробітників

Хакери зламали захист "Київстар" через обліковий запис одного зі співробітників

19:27 13.12.2023
Кібератака на "Київстар" не вплинула на роботу належної їй Helsi

Кібератака на "Київстар" не вплинула на роботу належної їй Helsi

19:10 13.12.2023
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передавання даних уночі

"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передавання даних уночі

18:33 13.12.2023
"Київстар" з 18:00 розпочав увімкнення голосового зв'язку, сподівається відновити інші послуги протягом доби

"Київстар" з 18:00 розпочав увімкнення голосового зв'язку, сподівається відновити інші послуги протягом доби

18:01 13.12.2023
Перші абоненти почали повідомляти про відновлення роботи "Київстару"

Перші абоненти почали повідомляти про відновлення роботи "Київстару"

14:19 13.12.2023
Шахраї створюють фейкові боти "Київстару" під приводом компенсації від оператора - МВС

Шахраї створюють фейкові боти "Київстару" під приводом компенсації від оператора - МВС

13:51 13.12.2023
Послугу національного роумінгу для абонентів "Київстар" тимчасово заблоковано за запитом СБУ - Держспецзв'язку

Послугу національного роумінгу для абонентів "Київстар" тимчасово заблоковано за запитом СБУ - Держспецзв'язку

12:03 13.12.2023
Відновлення всіх послуг "Київстару" з дотриманням протоколів безпеки потребує часу - СБУ

Відновлення всіх послуг "Київстару" з дотриманням протоколів безпеки потребує часу - СБУ

21:55 12.12.2023
Через активізацію шахраїв "Київстар" закликав довіряти лише офіційній інформації компанії

Через активізацію шахраїв "Київстар" закликав довіряти лише офіційній інформації компанії

20:36 12.12.2023
"Київстар" розраховує остаточно відновити надання послуг 13 грудня

"Київстар" розраховує остаточно відновити надання послуг 13 грудня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

Спричинений війною високий рівень стресу може провокувати напади переїдання й ендокринні порушення - думка

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

ОСТАННЄ

В Україні з жовтня зафіксовано 343 летальні випадки від COVID-19 - МОЗ

Українські фармкомпанії на основі минулорічного досвіду підготувалися до роботи в умовах блекаутів

Українські фармкомпанії не відчули негативних наслідків блокування українсько-польського кордону

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

Попит на вакцину від грипу на приватному ринку від грипу є, але менший, ніж довоєнний - головний санлікар

Загальнонаціональний карантин щодо COVID-19 та ГРВІ запроваджувати не будуть, на рівні областей можуть вводити певні обмеження

У поточному епідсезоні на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли вже 1,3 млн українців - Кузін

Через війну Україна змушена відтермінувати оновлення Національного календаря щеплень - головний санлікар

Система охорони здоров'я України готова забезпечити збереження вакцин в умовах можливих блекаутів - головний санлікар

Майже 9800 випадків ВІЛ-інфекції та 2750 випадків СНІДу виявлено в Україні у 2023 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА