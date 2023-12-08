Медицина

19:08 08.12.2023

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

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На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

У Вінницькій області ліквідовано спалах гепатиту A, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Активна фаза спалаху вірусного гепатиту А у Вінницькій області минула", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

Водночас, як зазначив Кузін, "поодинокі випадки фіксуватимуть ще впродовж кількох наступних місяців, враховуючи те, що гепатит А це захворювання з досить тривалим інкубаційним періодом".

За його даними, протягом 16 жовтня - 7 грудня було лабораторно підтверджено 333 випадки: 30 пацієнтів нині проходять лікування, 267 - виписані.

"Наразі медики виявляють "вторинні" випадки інфікування серед рідних і близьких пацієнтів, які не виявили бажання зробити безоплатне щеплення", - сказав Кузін.

Серед причин спалаху фахівці виділяють безсимптомний перебіг захворювання у працівників ринку та виробництва продуктів, а також недостатню дезінфекцію водопровідних мереж.

 

Теги: #гепатит #вінницька_область

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