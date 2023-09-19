Медицина

10:19 19.09.2023

Проєкт держбюджету-2024 передбачає збільшення бюджетних видатків на закупівлю ліків і медобладнання до 12,4 млрд грн - "МЗУ"

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Проєкт держбюджету-2024 передбачає збільшення бюджетних видатків на закупівлю ліків і медобладнання до 12,4 млрд грн - "МЗУ"

Проєкт держбюджету на 2024 рік передбачає збільшення бюджетних видатків на закупівлю ліків і медобладнання до 12,4 млрд грн.

Як повідомляє ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) у своєму телеграм-каналі, зокрема, на закупівлю медобладнання проєкт передбачає 2,8 млрд грн, на централізовану закупівлю ліків і медвиробів - 9,4 млрд.

Зокрема, планується закупити лікарські засоби для лікування онкології, гемофілії, орфанних захворювань, медвироби для лікування серцево-судинних захворювань, ендопротези та набори для імплантації, слухові апарати, вироби для лікування травм (зокрема бойових) тощо.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2024 рік передбачає фінансування системи охорони здоров'я в розмірі 198,422 млрд грн, зокрема на фінансування Програми медичних гарантій (ПМГ) - 158,757 млрд грн.

Теги: #бюджет #закупівлі #мзу

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