Медицина

17:58 07.09.2023

МОЗ і правоохоронці перевірять видані після початку війни рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби - Ляшко

1 хв читати
МОЗ і правоохоронці перевірять видані після початку війни рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у четвер.

"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних", - сказав він.

Ляшко зазначив, що "вже було відкрито велику кількість кримінальних справ".

"Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм", - сказав він.

При цьому Ляшко наголосив, що нещодавно затверджені зміни критеріїв придатності до військової служби призведуть до того, що "людина була непридатна, а стала придатна".

"Усі зміни стосуються категорії "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний", - наголосив міністр.

Водночас він не назвав термінів перегляду рішень ВЛК.

Теги: #моз #влк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 07.09.2023
Лубінець назвав головні порушення в системі ВЛК, перевірку якої офіс омбудсмена планує завершити до кінця вересня

Лубінець назвав головні порушення в системі ВЛК, перевірку якої офіс омбудсмена планує завершити до кінця вересня

22:20 06.09.2023
Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК

Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК

16:46 05.09.2023
Реформу ще не завершено, військово-лікарських комісій стало вдвічі більше - Шмигаль

Реформу ще не завершено, військово-лікарських комісій стало вдвічі більше - Шмигаль

21:29 03.09.2023
Міноборони внесло зміни до наказу про ВЛК, розширивши перелік придатних до служби

Міноборони внесло зміни до наказу про ВЛК, розширивши перелік придатних до служби

19:27 01.09.2023
НСЗУ законтрактувала 484 цивільні медзаклади для проведення ВЛК - Ляшко

НСЗУ законтрактувала 484 цивільні медзаклади для проведення ВЛК - Ляшко

12:33 01.09.2023
МОЗ і Медсили ЗСУ увійшли до складу моніторингової групи уповноваженого з прав людини для контролю роботи ВЛК і МСЕК - Ляшко

МОЗ і Медсили ЗСУ увійшли до складу моніторингової групи уповноваженого з прав людини для контролю роботи ВЛК і МСЕК - Ляшко

12:09 01.09.2023
ВЛК можна пройти вже у 819 цивільних медзакладах - Ляшко

ВЛК можна пройти вже у 819 цивільних медзакладах - Ляшко

09:42 31.08.2023
Арахамія: Пакет документів щодо реформування ВЛК буде ухвалено до кінця 2023 року

Арахамія: Пакет документів щодо реформування ВЛК буде ухвалено до кінця 2023 року

22:59 30.08.2023
Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

19:26 30.08.2023
Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ОСТАННЄ

Медцентр "Лелека" провів унікальну операцію вагітній жінці з рідкісною патологією

БФ "Коло" забезпечив транспортом два соціальні проєкти Інституту ім. В.П. Філатова

Зміни в Розкладі хвороб для оцінки придатності військовослужбовців спрямовані на скорочення кількості помилок ВЛК - Маляр

МОЗ готує друге засідання робочої групи із залучення інвестицій і  розвитку медицини

Набув чинності оновлений реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, куди увійшли препарати морфіну

Середньомісячні обсяги продажу екстреного контрацептиву "Постинор" за 1,5 року війни зросли на 20%

МОЗ затвердило "дорожню карту" впровадження медичного страхування в Україні

Перехід до рецептурного відпуску препаратів екстреної контрацепції має супроводжуватися просвітницькою кампанією серед підлітків - думка

Червоний Хрест України проводить тренінги з психологічної допомоги для викладачів вишів

Ще одна лікарня Запоріжжя отримала автомобіль від міжнародних партнерів - міськрада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА