Медцентр "Лелека" провів унікальну операцію вагітній жінці з рідкісною патологією

Медики багатопрофільного медцентру "Лелека" (Київ) провели унікальну операцію вагітній жінці з рідкісною патологією - вростанням плаценти, що становить надвисокі ризики для життя і здоров'я матері та дитини.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в клініці, операцію провели пацієнтці, яка була вагітна втретє, проте вагітність перебігала з ускладненнями, і ще на ранніх термінах жінці було поставлено діагноз "вростання плаценти" (placenta accreta spectrum).

"Після виявлення патології лікарі, до яких зверталася пара, запевняли, що виносити й народити дитину пацієнтка не зможе. Ба більше, навіть якщо це вдасться, то матку доведеться видалити. Її також попереджали про ризики для життя. Але одноголосно направляли на переривання вагітності. Це дуже рідкісна патологія", - кажуть у "Лелеці".

Після численних консультацій у різних клініках пацієнтка звернулася до "Лелеки", де взялися за цей складний випадок, основним ризиком якого є велика крововтрата.

"Це не звичайний кесарів розтин. Така маніпуляція потребує мультидисциплінарного підходу, з породіллею мають працювати кілька спеціалістів різних напрямів із залученням новітніх технологій і сучасного обладнання. Саме тому до операції залучили команду з трьох бригад хірургів - акушерів-гінекологів, урологів і судинних хірургів, які працювали за чітким алгоритмом. У результаті проведено складну органозбережну операцію: корпоральний кесарів розтин із висіченням плаценти та метропластикою", - уточнили в клініці.

Команда лікарів застосувала кровозбережні технології, зокрема аортальний балон і сучасний апарат Cell saver (система аутогемотрансфузії), що дало змогу мінімізувати крововтрату, знизити застосування донорської крові.

"Лікарям вдалося провести успішну операцію. Адже породіллі вдалося зберегти матку, і за бажання вона може стати мамою вчетверте", - зазначили в клініці.

Наразі пацієнтка з новонародженою донькою вже вдома, обидві здорові та почуваються добре.

Багатофункціональний медцентр "Лелека" - одна з провідних українських клінік у сфері акушерства, гінекології, хірургії широкого профілю. Медцентр практикує медичні протоколи, схвалені в Україні, США та Західній Європі. Центр сучасної хірургії "Лелека" працює в напрямі оперативної гінекології, мамології, судинної хірургії (флебологія), проктологічних і урологічних операцій, ендокринної хірургії, пластичної, абдомінальної, баріатричної, амбулаторної хірургії та ендоскопії.

У 2019 році "Лелека" першим в Україні отримав акредитацію JCI, одного з найпрестижніших світових стандартів якості для медичних закладів. Стандарт базується на американській системі медичної акредитації медзакладів, заснованої на управлінні результатами лікування пацієнтів.

Міжнародне відділення JCI акредитує лікарні в Азії, Європі, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці, а тепер - і в Україні. JCI щорічно оновлює свої стандарти акредитації, розширюючи цілі безпеки пацієнтів.