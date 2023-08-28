МОЗ затвердило "дорожню карту" впровадження медичного страхування в Україні

Міністерство охорони здоров'я України наказом від 25 серпня затвердило "дорожню карту" впровадження медичного страхування, повідомляється на сайті відомства в понеділок.

Згідно з повідомленням, до чинної системи фінансування медицини в Україні за рахунок загальнодержавного бюджету пропонується додати систему додаткового медичного страхування як потенційного джерела фінансових ресурсів для сфери охорони здоров'я. Це пояснюють тим, що нині у зв'язку з негативними економічними наслідками широкомасштабної збройної агресії РФ проти України наявних фінансових ресурсів недостатньо для забезпечення потреби громадян у достатньому обсязі та якості медичних послуг.

Основними перевагами додаткового медичного страхування МОЗ вважає, зокрема, розширення доступу до додаткових послуг, поліпшення якості лікування, що не охоплюється програмою медгарантій, швидший доступ до лікарів-фахівців, покриття дорогих лікарських засобів і методів лікування або доступ до додаткових медичних послуг.

Як очікується, додаткове медстрахування допоможе знизити навантаження на державний бюджет у сфері охорони здоров'я, збільшити вибір постачальників медичних послуг, страховиків і страхових пакетів, що сприяє конкуренції на ринку страхування та підвищенню якості послуг, які надають страховики, а також залучить приватний капітал, який може підтримати розвиток і модернізацію закладів охорони здоров'я та інфраструктури.

Згідно з наказом, важливими кроками щодо збільшення ролі додаткового медичного страхування мають стати: чітке визначення медичних послуг, що не покриваються програмою медичних гарантій, а також інших випадків, за яких медпослуги можуть надаватися пацієнтам коштом фізичних та юридичних осіб. Із цією метою Міністерство охорони здоров'я спільно з експертним середовищем розроблять необхідні нормативно-правові акти, щоб визначити випадки, в яких додаткове медстрахування зможе доповнювати, а не дублювати програму медичних гарантій.

Окрім того, передбачається і розвиток фармацевтичного страхування, що включає відшкодування витрат на купівлю лікарських засобів та/або медичних виробів. Цей вид страхування призначений для захисту пацієнтів від високих витрат на лікарські засоби, особливо у випадках, коли необхідне дороге або тривале лікування поза програмою державних гарантій.

Для вирішення цих завдань МОЗ спільно з об'єднаннями страховиків, банківськими установами та іншими зацікавленими організаціями налагодять співпрацю у сфері додаткового медичного страхування витрат населення, пов'язаних із забезпеченням лікарськими засобами та медичними виробами. Зокрема плануються спільні заходи для тіснішої комунікації та пошуку шляхів вирішення проблемних питань, зокрема зі спрощення механізмів для запровадження додаткового медстрахування та підвищення рівня інформованості населення під час проведення інформаційних кампаній.