Медстраховку для біженців з України в Ізраїлі продовжено до кінця року

Медичну страховку для біженців з України в Ізраїлі продовжено до кінця 2023 року, повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський із посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю.

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитися від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.

Пізніше міністр закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коен запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що проблему медичного страхування для українців буде вирішено найближчим часом.