Медицина

14:21 15.08.2023

Нацагентство МЗУ заощадило на закупівлі 15 лінійних прискорювачів майже 500 млн грн

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Нацагентство МЗУ заощадило на закупівлі 15 лінійних прискорювачів майже 500 млн грн

Національне агентство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) заощадило на закупівлі 15 лінійних прискорювачів для обласних онкологічних лікарень майже 500 млн грн.

Як повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький у телеграм-каналі, переможцем аукціону стала компанія ТОВ "Медрадіофізика-Плюс", яка запропонувала ціну в 541 млн грн або 36 млн грн за одиницю.

В аукціоні також брали участь ТОВ "Астріум" (ціна пропозиції 840 млн грн), ТОВ "Протек Солюшенз Україна" (690 млн грн), ТОВ "Хелз дизайн" (542 млн грн).

За інформацією Радуцького, на регіональних закупівлях ціна такого обладнання залежно від виробника становить 70-80 млн грн за одиницю, однак очікувана вартість закупівлі становила 1 млрд грн, або 68 млн грн за одиницю.

Радуцький зазначив, що придбання 15 лінійних прискорювачів - це приклад проведення ефективних регіональних закупівель, адже саме на рівні лікарень у регіонах, які самостійно закуповують медичне обладнання, виникає більше корупційних ризиків.

"Комітет продовжує підтримувати МЗУ і наполягати на тому, щоб усе більше регіональних закупівель переходили в українську закупівельну організацію", - наголосив він.

Теги: #мзу #радуцький

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