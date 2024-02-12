Для реалізації нового закону про лікарські засоби необхідно ухвалити 77 нормативних актів - Радуцький

Для реалізації нового закону про лікарські засоби, що є частиною євроінтеграційного плану, необхідно ухвалити 77 нормативних актів, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Сформовано план євроінтеграційних заходів у сфері охорони здоров'я на 2024 рік. Частина цього плану стосується введення в дію закону про лікарські засоби. Загалом для реалізації цього закону потрібно ухвалити 77 нормативно-правових актів, 11 з яких визнано першочерговими", - написав він на фейсбук-сторінці.

Радуцький зазначив, що серед пріоритетів у фармсфері у 2024 році буде державна реєстрація лікарських засобів, розвиток доклінічних і клінічних випробувань, ухвалення закону про медичні вироби та технічні регламенти, фармаконагляд і розробка національної системи верифікації ліків.