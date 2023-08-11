Інститут ім. Філатова за 6 міс. провів понад 90 тис. консультацій, кількість пацієнтів стаціонару наближається до довоєнного рівня

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук України (Одеса) за шість місяців 2023 року провів понад 90 тис. консультацій у консультативній поліклініці, кількість пролікованих у стаціонарі пацієнтів наближається до показників довоєнних і доковідних часів і становить 6666 пацієнтів.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник директора інституту з науково-медичної роботи Сергій Кацан, серед тенденцій останнього часу, зокрема, наслідки збільшення кількості пацієнтів, які потрапляють до клініки "з стадіями захворювань очей, які зайшли далеко вперед, з ускладненнями, що надалі призводить до збільшення термінів лікування, неможливості подолати хворобу терапевтичними методами, виникнення потреби в хірургічному лікуванні".

"Насамперед це стосується пацієнтів із запальними захворюваннями органу зору, офтальмоонкологією. Зросла кількість і пацієнтів відділення мікрохірургічного лікування дитячих захворювань ока", - сказав він.

Кацан також зазначив, що "з початком воєнних дій значно збільшилася кількість хворих із травматичними ураженнями, причому як унаслідок ворожих дій, так і з побутовими травмами (особливо це стосується дітей)".

Крім того, за словами Кацана, порівняно з довоєнними та доковідними показниками зросла кількість пацієнтів, хворих на катаракту та глаукому.

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ заснований 1936 року. Є провідною науковою і медичною установою та національним центром наукових досліджень у сфері офтальмології. На базі інституту діють чотири національні центри, які охоплюють найбільш поширені офтальмологічні патології: Український офтальмотравматологічний центр, Центр дитячої офтальмопатології, Центр офтальмоонкології, Очний опіковий центр.

Клініка інституту - це офтальмологічний центр, де проводяться всі види діагностики та лікування очних захворювань із застосуванням інноваційних технологій.