Медицина

14:42 11.08.2023

Медмережа "Добробут" у червні збільшила кількість консультацій для дорослих майже на 30%, для дітей - на 70%

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Медмережа "Добробут" у червні збільшила кількість консультацій для дорослих майже на 30%, для дітей - на 70%

Медмережа "Добробут" у червні 2023 року збільшила кількість консультацій порівняно з червнем 2022 року для дорослих майже на 30%, для дітей - на 70%.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в медмережі, зокрема, у червні 2023 року кількість відвідувачів медичних центрів мережі "Добробут" становила 40 тис., водночас у червні 2021 року мережа прийняла 50 тис. відвідувачів, а в червні 2022 року - 28 тис. відвідувачів.

У мережі зазначили, що до трійки найпопулярніших за кількістю консультацій для дорослих у 2022 році входили терапевт, гінеколог і невропатолог, водночас у 2023 році найзатребуванішими були терапевти, гінекологи та отоларингологи.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До мережі входить 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих більш ніж за 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють 2,7 тис. співробітників.

З перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві за підтримки благодійних фондів Direct Relief International і "Фонд Добробут" надавав безоплатну допомогу пораненим військовим і людям, які опинилися в скрутному становищі через війну.

"Добробут" став першою приватною мережею в Україні, що отримала фінансування від федерального уряду США - за підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) компанія побудує сучасний центр фізичної реабілітації.

Теги: #добробут

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