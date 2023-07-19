Медицина

18:01 19.07.2023

Нацагентство Zdorovi отримало статус критично важливої благодійної організації

1 хв читати
Нацагентство Zdorovi отримало статус критично важливої благодійної організації

Національне агентство гуманітарної допомоги Zdorovi отримало статус критично важливої благодійної організації.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Zdorovi, статус підтверджено відповідним офіційним листом Міністерства охорони здоров'я України.

У 2022 році благодійний фонд Zdorovi створив гуманітарне об'єднання із понад 65 міжнародних організацій і в межах проєкту критичного гуманітарного реагування для медичної сфери Help Ukraine залучив 1,68 млрд грн.

У першому півріччі 2023 року Zdorovi передали допомогу до 462 медзакладів у всіх регіонах країни, зокрема на прифронтових і деокупованих територіях та в зоні бойових дій.

"Я вдячна партнерам за підтримку і швидку реакцію на запити від українських лікарень. Я вдячна нашим медикам, які щодня проявляють героїзм на своїх робочих місцях. Я вдячна нашій команді, яка не боїться брати на себе відповідальність у найскладніших ситуаціях. Ми рухаємося вперед і завдяки нашим захисникам не тільки працюємо над вирішенням поточних завдань, а й будуємо довгострокову стратегію відновлення української медицини", - наголосила засновниця Zdorovi Наталія Тулінова.

Партнерами фонду Zdorovi є, зокрема, такі міжнародні організації, як Міжнародний фонд "Відродження", Razom for Ukraine, NOVA Ukraine, Americares, USAID, Philips та ін.

Теги: #медицина #благодійність #zdorovi

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 30.06.2023
Американська Wasatch Group планує побудувати в Україні 600 модульних будинків

Американська Wasatch Group планує побудувати в Україні 600 модульних будинків

13:09 29.06.2023
Через 4 роки після скасування воєнного стану в лікарнях мають обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача - законопроєкт

Через 4 роки після скасування воєнного стану в лікарнях мають обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача - законопроєкт

16:16 05.06.2023
"Метінвест" за 15 місяців війни спрямував на допомогу Україні 3,7 млрд грн

"Метінвест" за 15 місяців війни спрямував на допомогу Україні 3,7 млрд грн

15:22 31.05.2023
"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

13:33 26.05.2023
"Рятуємо життя" "Метінвесту" долучився до проєкту Protez Hub "Рюкзаки для осіб з ампутаціями"

"Рятуємо життя" "Метінвесту" долучився до проєкту Protez Hub "Рюкзаки для осіб з ампутаціями"

13:36 12.05.2023
"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

14:56 11.05.2023
Фонд Maple Hope Foundation передав 30 систем життєзабезпечення MOVES® SLC™ для допомоги у лікуванні тяжко поранених українців

Фонд Maple Hope Foundation передав 30 систем життєзабезпечення MOVES® SLC™ для допомоги у лікуванні тяжко поранених українців

10:36 11.05.2023
Андрій Андрікевич про подолання енерго кризи в Дніпровському районі

Андрій Андрікевич про подолання енерго кризи в Дніпровському районі

16:39 03.05.2023
Мобільні медбригади ТЧХУ надають лікарську допомогу жителям віддалених населених пунктів Чернігівської області

Мобільні медбригади ТЧХУ надають лікарську допомогу жителям віддалених населених пунктів Чернігівської області

17:12 02.05.2023
ВР мінімізувала бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

ВР мінімізувала бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

ОСТАННЄ

ВООЗ встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах

Україна до повномасштабної війни не стикалася з такою кількістю травм, які потребують реконструкції - думка

У Києві встановлять сонячні електростанції для енергопостачання кількох медзакладів - Кличко

"Лекхім" підписав субліцензійну угоду з Патентним пулом на випуск інноваційного противірусного препарату "Енситрелвір"

В Україні створено онлайн-мапу медзакладів, де можна безоплатно отримати психологічну та психіатричну допомогу

Медмережа "Добробут" надаватиме медичну допомогу пацієнтам центру Superhumans

Волонтери ТЧХУ надали психологічну допомогу понад 600 постраждалим унаслідок руйнування Каховської ГЕС

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Кличко показав, як змінилось відділення екстреної медичної допомоги №18 на Оболоні після ремонту

Зафіксовано понад 100 тис. сеансів використання за рік роботи в мобільному застосунку "Добробут"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА