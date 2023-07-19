Нацагентство Zdorovi отримало статус критично важливої благодійної організації

Національне агентство гуманітарної допомоги Zdorovi отримало статус критично важливої благодійної організації.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Zdorovi, статус підтверджено відповідним офіційним листом Міністерства охорони здоров'я України.

У 2022 році благодійний фонд Zdorovi створив гуманітарне об'єднання із понад 65 міжнародних організацій і в межах проєкту критичного гуманітарного реагування для медичної сфери Help Ukraine залучив 1,68 млрд грн.

У першому півріччі 2023 року Zdorovi передали допомогу до 462 медзакладів у всіх регіонах країни, зокрема на прифронтових і деокупованих територіях та в зоні бойових дій.

"Я вдячна партнерам за підтримку і швидку реакцію на запити від українських лікарень. Я вдячна нашим медикам, які щодня проявляють героїзм на своїх робочих місцях. Я вдячна нашій команді, яка не боїться брати на себе відповідальність у найскладніших ситуаціях. Ми рухаємося вперед і завдяки нашим захисникам не тільки працюємо над вирішенням поточних завдань, а й будуємо довгострокову стратегію відновлення української медицини", - наголосила засновниця Zdorovi Наталія Тулінова.

Партнерами фонду Zdorovi є, зокрема, такі міжнародні організації, як Міжнародний фонд "Відродження", Razom for Ukraine, NOVA Ukraine, Americares, USAID, Philips та ін.