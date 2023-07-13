Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях.

Його ухвалення за основу підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Багатостраждальний законопроєкт про медичний канабіс прийнято в першому читанні. Його підтримали 268 депутатів, в тому числі й депутати фракції "ЄС" ("Європейська солідарність" - ІФ-У). Я теж голосувала за, хоч до законопроєкту є багато запитань і він потребує допрацювання у другому читанні", - написала вона в телеграм-каналі.

Парламентарійка наголосила, що такий закон має допомогти в лікуванні посттравматичного стресового розладу (ПТСР), зменшенні болю при онкологічних захворюваннях, епілепсії, хворобі Паркінсона та інших станах.

"На жаль, цей законопроєкт не так про медицину, як про промислове вирощування канабісу і корупційні схеми уряду щодо дозволів та освоєння величезних фінансових потоків. Наша фракція подасть поправки, допрацює законопроєкт до другого читання, аби акцент був саме на медицині і знеболенні, а не на промисловому вирощуванні", - уточнила вона.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу з визначеною законом метою, зокрема для їх використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також його сортів у визначених сферах діяльності.

В уряді вважають за необхідне врегулювати питання, що стосуються організації діяльності на кожному етапі такого обігу, включно з операціями із ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель. На думку авторів законопроєкту, він сприятиме підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров'я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів і методів лікування, зокрема у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні, а саме знеболюванні.

Як повідомлялося, законопроєкт №7457 Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради в червні 2022 року. Профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації порекомендував ухвалити його за основу. Пізніше, у вересні, голова комітету Михайло Радуцький ("Слуга народу") заявив, що у ВР, імовірно, не знайдеться достатньо голосів для підтримки законопроєкту про медичний канабіс.