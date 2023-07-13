Медицина

13:48 13.07.2023

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

2 хв читати
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях.

Його ухвалення за основу підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Багатостраждальний законопроєкт про медичний канабіс прийнято в першому читанні. Його підтримали 268 депутатів, в тому числі й депутати фракції "ЄС" ("Європейська солідарність" - ІФ-У). Я теж голосувала за, хоч до законопроєкту є багато запитань і він потребує допрацювання у другому читанні", - написала вона в телеграм-каналі.

Парламентарійка наголосила, що такий закон має допомогти в лікуванні посттравматичного стресового розладу (ПТСР), зменшенні болю при онкологічних захворюваннях, епілепсії, хворобі Паркінсона та інших станах.

"На жаль, цей законопроєкт не так про медицину, як про промислове вирощування канабісу і корупційні схеми уряду щодо дозволів та освоєння величезних фінансових потоків. Наша фракція подасть поправки, допрацює законопроєкт до другого читання, аби акцент був саме на медицині і знеболенні, а не на промисловому вирощуванні", - уточнила вона.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу з визначеною законом метою, зокрема для їх використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також його сортів у визначених сферах діяльності.

В уряді вважають за необхідне врегулювати питання, що стосуються організації діяльності на кожному етапі такого обігу, включно з операціями із ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель. На думку авторів законопроєкту, він сприятиме підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров'я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів і методів лікування, зокрема у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні, а саме знеболюванні.

Як повідомлялося, законопроєкт №7457 Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради в червні 2022 року. Профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації порекомендував ухвалити його за основу. Пізніше, у вересні, голова комітету Михайло Радуцький ("Слуга народу") заявив, що у ВР, імовірно, не знайдеться достатньо голосів для підтримки законопроєкту про медичний канабіс.

Теги: #законопроєкт #канабіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 13.07.2023
Раді пропонують питання культивування конопель вирішувати на референдумі

Раді пропонують питання культивування конопель вирішувати на референдумі

16:32 11.07.2023
Використання медичного канабісу в лікувальних цілях є міжнародною практикою - Мінветеранів

Використання медичного канабісу в лікувальних цілях є міжнародною практикою - Мінветеранів

07:46 09.07.2023
Петиція з вимогою залишити український дубляж у кіно набрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція з вимогою залишити український дубляж у кіно набрала необхідні 25 тис. голосів

20:32 07.07.2023
Мінвідновлення розробляє законопроєкт про житлову політику

Мінвідновлення розробляє законопроєкт про житлову політику

19:54 06.07.2023
Кубраков анонсував початок великого діалогу в Європарламенті щодо завислого законопроєкту №5655 про містобудівну реформу

Кубраков анонсував початок великого діалогу в Європарламенті щодо завислого законопроєкту №5655 про містобудівну реформу

21:44 04.07.2023
Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про медичний канабіс

Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про медичний канабіс

13:12 29.06.2023
Рада ухвалила законопроєкт про розподіл коштів ДФРР через голосування в "Дії"

Рада ухвалила законопроєкт про розподіл коштів ДФРР через голосування в "Дії"

13:09 29.06.2023
Через 4 роки після скасування воєнного стану в лікарнях мають обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача - законопроєкт

Через 4 роки після скасування воєнного стану в лікарнях мають обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача - законопроєкт

19:31 28.06.2023
Зеленський вніс до ВР законопроєкт, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні

Зеленський вніс до ВР законопроєкт, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні

17:13 28.06.2023
Зеленський підтримує легалізацію ліків на основі канабісу

Зеленський підтримує легалізацію ліків на основі канабісу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

Від початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. українців - МОЗ

ОСТАННЄ

Кличко показав, як змінилось відділення екстреної медичної допомоги №18 на Оболоні після ремонту

Зафіксовано понад 100 тис. сеансів використання за рік роботи в мобільному застосунку "Добробут"

Поширення холери з непідконтрольних територій можливе за умови вживання забрудненої води або безпосереднього контакту - лікарка

Близько 80% українських онкопацієнтів оплачували лікування власним коштом

Український Червоний Хрест проводить профілактику захворювань

У Київському міському госпіталі за рік реабілітацію пройшли понад 1500 військових - Кличко

Ризик виникнення холери на півдні та сході України вищий, ніж в інших регіонах - лікар-інфекціоніст

Кабмін затвердив порядок задоволення потреб сил оборони в донорській крові в умовах воєнного стану

Медмережа "Добробут" запустила відділення реабілітації та безкоштовну програму лікування для військових

Медмережа "Добробут" вивчає можливості роботи в межах ПМГ і контрактування НСЗУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА