Медицина

14:06 21.06.2023

"Добробут" продовжив дію програми безоплатних операцій і госпіталізації для поранених і дітей

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"Добробут" продовжив дію програми безоплатних операцій і госпіталізації для поранених і дітей

Медмережа "Добробут" продовжила дію програми безоплатних операцій і госпіталізації для поранених і дітей.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в "Добробуті", дію програми продовжили до 31 серпня, тоді як раніше планувалося, що програма, яка розпочалася у квітні 2022 року, завершиться 20 червня 2023 року.

"Програма діє для українців, що опинилися в скрутному становищі через війну. Хірургічну допомогу безоплатно можуть отримати військовослужбовці та цивільні з пораненнями й травмами внаслідок воєнних дій, а також діти - за напрямом "невідкладна хірургія" та з вродженими вадами розвитку. Для дітей також діє програма безоплатної допомоги у відділенні інтенсивної терапії (реанімації)", - уточнили в медмережі.

Водночас у клініці зазначили, що "кількість місць у програмі безоплатної хірургічної та стаціонарної допомоги обмежена, і щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку, зателефонувавши до контакт-центру "Добробуту".

Програма діє в лікувально-діагностичному центрі "Добробут" на вул. Сім'ї Ідзіковських за підтримки міжнародного фонду Direct Relief.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До неї входять 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій, у мережі працюють більш як 2,8 тис. працівників.

Співпрацює з низкою міжнародних благодійних організацій: Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps і University of Miami Global Institute, а також із благодійним фондом "Фонд "Добробут", заснованим клінікою.

"Добробут" став першою приватною мережею в Україні, яка отримала фінансування від федерального уряду США - за підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) компанія побудує сучасний центр фізичної реабілітації.

Теги: #програма #добробут

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