Медицина

10:08 05.06.2023

Фармкоманія "Фармак" придбала маркетингові фармкомпанії в Чехії, Словаччині та Україні

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Фармкоманія "Фармак" придбала маркетингові фармкомпанії в Чехії, Словаччині та Україні

Фармкомпанія АТ "Фармак" придбала маркетингові фармкомпанії в Чехії, Словаччині та Україні разом із відповідними правами інтелектуальної власності та торговими марками у британського фонду прямих інвестицій Novator.

Як повідомляється на сайті "Фармак", рішення про розширення бізнесу "Фармак" на ринках країн ЄС є частиною глобальної стратегії трансформації в міжнародну компанію.

"Проаналізувавши доступні опції, "Фармак" обрав придбання маркетингових компаній з огляду на швидкість виходу на ринки Чехії та Словаччини: ці компанії мають маркетингові служби, співпрацюють із найбільшими аптечними мережами та ключовими дистриб’юторами лікарських засобів в обох країнах", - повідомив "Фармак".

Крім того, у фармкомпанії зазначили, що в рамках окремої угоди "Фармак" також придбав український бізнес портфельної компанії фонду Novator.

"Фармак" став власником портфелю продукції, деяких активів компанії та прав інтелектуальної власності на продукти та торгові марки. Це посилить позиції компанії у сегменті кардіологічних лікарських препаратів та засобів від застуди", - повідомляє компанія.

Завершення обох угод стало можливим після виконання продавцем усіх попередніх умов. Ведення бізнесу об’єктами придбання повністю відповідає вимогам законодавства та високим етичним та корпоративним стандартам "Фармак".

"Фармак" - лідер фармацевтичного ринку України за обсягами продажів лікарських засобів у грошовому вираженні. Компанія займає близько 6% українського ринку та експортує продукцію в понад 50 країн світу, зокрема ЄС, Азії, Центральної та Південної Америки та Близького Сходу. Представництва та офіси "Фармак" є в Іспанії, Польщі, ОАЕ, Киргизстані, Узбекистані, Казахстані.

У продуктовому портфелі компанії – більше ніж 450 лікзасобів. Серед основних напрямів - ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, протизастудні та інші лікарські препарати. Компанія щороку реінвестує в розвиток до 90% прибутку.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціарним власником компанії "Фармак" є голова наглядової ради Філя Жебровська, яка володіє 80% акцій компанії.

Novator – міжнародний інвестиційний фонд, що здійснює прямі інвестиції. Заснований ісландським бізнесменом Тором Бергольфссоном у 2004 році, він має офіси в Лондоні, Ісландії, Люксембурзі та Швейцарії. Основний інтерес фонду зосереджений у сфері телекомунікацій, фінтеху, геймінгу та медицини.

Теги: #фармак #придбання

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