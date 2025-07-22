Інтерфакс-Україна
Економіка
11:50 22.07.2025

Попит іноземців на житло преміум-класу в Україні поступово відновлюється – девелопери

3 хв читати
Попит іноземців на житло преміум-класу в Україні поступово відновлюється – девелопери

Зацікавленість іноземців у придбанні житла преміум-класу в Україні з інвестиційною метою поступово відновлюється, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" забудовники.

"Зацікавленість з боку іноземних громадян відновилася й подекуди, наприклад у наших проєктах, кількість угод з іноземцями перевищує кількість угод з українцями. Серед наших клієнтів - іспанці, японці, канадці та інші, які вкладаються в бізнес- і преміум-клас з чітким розрахунком на перспективу. Вони вбачають потенціал і в довгостроковій оренді, і у зростанні вартості", – розказала СМО Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Як повідомила директорка департаменту продажів компанії Greenville Сусанна Караханян, іноземні клієнти розглядають як інвестиційну купівлю квартир, так і житло для себе, проте покупку відкладають до безпечніших часів.

"Зацікавленість з боку нерезидентів частково відновилася останнім часом. Відзначаємо тенденцію, що іноземці регулярно відвідують огляди квартир, але поки що не купують – відкладений попит, чекають стабілізації в Україні", – пояснила вона.

Хоча переважно житло одеського забудовника "Два Академіка" купують місцеві жителі (до 60% клієнтів) упродовж останніх півтора року зросла частка угод з іноземними інвесторами, повідомили в компанії.

"Що стосується географії, то 55-60% - це місцеві жителі, в нашому випадку Одеса. До 30% – інші міста України. Однак за останній рік ці цифри з появою іноземних інвесторів почали змінюватися. За період 2024-2025 років 35% угод укладаються з іноземними інвесторами: ОАЕ, Словаччина, Туреччина, Італія, США, Греція, Ізраїль та Румунія", – зазначив директор з розвитку будівельної компанії "Два Академіка" Максим Одінцов.

Крім того, попит іноземців зберігається на українські житлові проєкти, де зарубіжні компанії залучені в ролі партнера, повідомили в компанії "РІЕЛ".

"У нас є проєкти, якими досить активно цікавляться іноземці. Наприклад, Maxima Residence традиційно цікавить іноземців, зокрема громадян Туреччини. Це зумовлено тим, що це спільний проєкт "РІЕЛ" та турецького девелопера Bosphorus Development", – пояснила координаторка відділів продажу "РІЕЛ" у Києві Зоряна Землинська.

Водночас компанія KAN Development зазначила, що частка іноземців серед покупців залишається незначною, а попит на преміум-житло здебільшого відновлюється за рахунок людей, які інвестували і до війни.

"Частка іноземців серед покупців залишається незначною. Це переважно ті, хто розглядає інвестування з розрахунком на мінімальну вартість входу на ринок", – повідомила пресслужба девелопера на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами керуючого партнера групи компаній DIM Олександра Насіковського, у структурі попиту на житло преміум-класу з’явилися українці, які тривалий час мешкають за кордоном.

"Спостерігаємо таку тенденцію: частина покупців, які мають вільні кошти, навмисно не виводять їх за кордон, а "паркують" у нерухомість із прицілом на зростання цін у майбутньому та збереження вартості активів. Щодо іноземних громадян, то активності з їхнього боку ми не бачимо в силу зрозумілих для всіх причин. Проте є незначна частка з боку українців, які тривалий час мешкають за кордоном", – зазначив бізнесмен.

Теги: #житло #придбання #іноземці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 15.07.2025
Програма компенсації оренди житла для ветеранів не дуже активна, бо орендодавці не хочуть здавати квартири офіційно - Калмикова

Програма компенсації оренди житла для ветеранів не дуже активна, бо орендодавці не хочуть здавати квартири офіційно - Калмикова

11:27 08.07.2025
Єрмак: Росіяни створили передумови для отримання дешевих добровольців

Єрмак: Росіяни створили передумови для отримання дешевих добровольців

16:37 07.07.2025
Резерв житла для мешканців пошкоджених обстрілами будівель у Києві - 20 квартир та 41 кімната в гуртожитках

Резерв житла для мешканців пошкоджених обстрілами будівель у Києві - 20 квартир та 41 кімната в гуртожитках

14:32 07.07.2025
Знищення житла можна буде фіксувати для отримання компенсації дистанційно – Шмигаль

Знищення житла можна буде фіксувати для отримання компенсації дистанційно – Шмигаль

10:47 07.07.2025
Мінрозвитку побудує житловий квартал для маріупольців у Білій Церкві

Мінрозвитку побудує житловий квартал для маріупольців у Білій Церкві

18:00 04.07.2025
Київрада у I півріччі надала матеріальну допомогу майже 4 тис. киян, житло яких постраждало від обстрілів

Київрада у I півріччі надала матеріальну допомогу майже 4 тис. киян, житло яких постраждало від обстрілів

16:55 26.06.2025
Мінсоцполітики та БФ "Прихисти своїх" мають намір запустити платформу пошуку роботи і житла для переселенців

Мінсоцполітики та БФ "Прихисти своїх" мають намір запустити платформу пошуку роботи і житла для переселенців

13:31 20.06.2025
Львів виділив земельні ділянки для будівництва соцжитла на 4,7 тис. мешканців

Львів виділив земельні ділянки для будівництва соцжитла на 4,7 тис. мешканців

18:43 18.06.2025
Правова колізія стосовно пайових внесків для будівництва спричиняє ріст цін на житло в Україні

Правова колізія стосовно пайових внесків для будівництва спричиняє ріст цін на житло в Україні

18:28 18.06.2025
Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла

Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла

ВАЖЛИВЕ

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

Видатки загального фонду держбюджету за 6 міс.-2025 зросли на 21,5% до 6 міс.-2024 - Мінфін

Бізнесмен Мішалов цікавиться агропереробкою та зберігає інтерес до проєктів "індивідуальної металургії"

Україні необхідно визначитися з бюджетним сценарієм-2026 і мати ясність у стратегії реформ – глава місії МВФ

Свириденко: Готуємо найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

ОСТАННЄ

Сенатор Грем закликає ЄС повністю припинити закупівлю нафти та газу з Росії

Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

Радабанк оскаржить рішення АМКУ про накладення 8,17 млн грн штрафу

СЕС 200 кВт за перші 3,5 міс. роботи зекономила меблевій компанії "Павлик М" майже EUR20 тис. – засновник

Прожитковий мінімум в Україні має бути підвищено для забезпечення базових потреб громадян – нардеп Третьякова

"Метінвест" отримав 11,5-річну позику для Північного ГЗК на EUR23,6 млн під гарантії ECA

Новітні концепції житлової та комерційної нерухомості вдосконалюють систему цивільної оборони

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 33,6%

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

Україна за 6 міс.-2025 додала 591 МВт енергогенерації – заступник голови ОП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА