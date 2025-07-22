Попит іноземців на житло преміум-класу в Україні поступово відновлюється – девелопери

Зацікавленість іноземців у придбанні житла преміум-класу в Україні з інвестиційною метою поступово відновлюється, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" забудовники.

"Зацікавленість з боку іноземних громадян відновилася й подекуди, наприклад у наших проєктах, кількість угод з іноземцями перевищує кількість угод з українцями. Серед наших клієнтів - іспанці, японці, канадці та інші, які вкладаються в бізнес- і преміум-клас з чітким розрахунком на перспективу. Вони вбачають потенціал і в довгостроковій оренді, і у зростанні вартості", – розказала СМО Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Як повідомила директорка департаменту продажів компанії Greenville Сусанна Караханян, іноземні клієнти розглядають як інвестиційну купівлю квартир, так і житло для себе, проте покупку відкладають до безпечніших часів.

"Зацікавленість з боку нерезидентів частково відновилася останнім часом. Відзначаємо тенденцію, що іноземці регулярно відвідують огляди квартир, але поки що не купують – відкладений попит, чекають стабілізації в Україні", – пояснила вона.

Хоча переважно житло одеського забудовника "Два Академіка" купують місцеві жителі (до 60% клієнтів) упродовж останніх півтора року зросла частка угод з іноземними інвесторами, повідомили в компанії.

"Що стосується географії, то 55-60% - це місцеві жителі, в нашому випадку Одеса. До 30% – інші міста України. Однак за останній рік ці цифри з появою іноземних інвесторів почали змінюватися. За період 2024-2025 років 35% угод укладаються з іноземними інвесторами: ОАЕ, Словаччина, Туреччина, Італія, США, Греція, Ізраїль та Румунія", – зазначив директор з розвитку будівельної компанії "Два Академіка" Максим Одінцов.

Крім того, попит іноземців зберігається на українські житлові проєкти, де зарубіжні компанії залучені в ролі партнера, повідомили в компанії "РІЕЛ".

"У нас є проєкти, якими досить активно цікавляться іноземці. Наприклад, Maxima Residence традиційно цікавить іноземців, зокрема громадян Туреччини. Це зумовлено тим, що це спільний проєкт "РІЕЛ" та турецького девелопера Bosphorus Development", – пояснила координаторка відділів продажу "РІЕЛ" у Києві Зоряна Землинська.

Водночас компанія KAN Development зазначила, що частка іноземців серед покупців залишається незначною, а попит на преміум-житло здебільшого відновлюється за рахунок людей, які інвестували і до війни.

"Частка іноземців серед покупців залишається незначною. Це переважно ті, хто розглядає інвестування з розрахунком на мінімальну вартість входу на ринок", – повідомила пресслужба девелопера на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами керуючого партнера групи компаній DIM Олександра Насіковського, у структурі попиту на житло преміум-класу з’явилися українці, які тривалий час мешкають за кордоном.

"Спостерігаємо таку тенденцію: частина покупців, які мають вільні кошти, навмисно не виводять їх за кордон, а "паркують" у нерухомість із прицілом на зростання цін у майбутньому та збереження вартості активів. Щодо іноземних громадян, то активності з їхнього боку ми не бачимо в силу зрозумілих для всіх причин. Проте є незначна частка з боку українців, які тривалий час мешкають за кордоном", – зазначив бізнесмен.