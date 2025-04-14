Інтерфакс-Україна
Події
19:30 14.04.2025

Трамп: Зеленський завжди хоче купити ракети, але не можна починати війну, яку не можеш виграти

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Трамп: Зеленський завжди хоче купити ракети, але не можна починати війну, яку не можеш виграти
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле прокоментував ініціативу України придбати ракетні батареї Patriot, заявивши, що "не слід починати війну, яку не можеш виграти".

"Він (Зеленський – ІФ-У) завжди хоче придбати ракети, знаєте. Він проти... Слухай, коли ти починаєш війну, ти повинен знати, що ти можеш виграти війну, так? Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет", - заявив Трамп у відповідь на запитання журналіста.

Теги: #ракети #трамп #придбання

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