Медицина

16:51 01.05.2023

Працівники сфери охорони здоров'я через війну виїжджають за кордон, але працевлаштовуватися там не поспішають

3 хв читати
Працівники сфери охорони здоров'я через війну виїжджають за кордон, але працевлаштовуватися там не поспішають

Працівники сфери охорони здоров'я через війну виїжджають за кордон, але працевлаштовуватися там не поспішають.

Як повідомив Український центр охорони здоров'я (УЦОЗ) за результатами свого дослідження "Медицина під час війни: вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров'я України", у якому, зокрема, було використано дані Національної служби здоров'я України (НСЗУ), що враховують лише тих медиків, які працювали в законтрактованих із нею медзакладах, загальна кількість медиків: лікарів, середнього і молодшого медперсоналу в Україні у 2022 році знизилася на 14% порівняно з 2021 роком.

При цьому найбільше скоротилася кількість молодшого медперсоналу (на 16,5% порівняно з довоєнним рівнем). Найбільше скоротилася кількість медпрацівників у регіонах, де точаться активні бойові дії або на тимчасово окупованих РФ територіях.

Водночас в УЦОЗ зазначили, що на тлі скорочення кількості медперсоналу в прифронтових і на деокупованих територіях помітного припливу медичних працівників у тилових регіонах не відбулося, окрім Полтавської області, де дещо збільшилася кількість лікарів.

Водночас аналітики центру звернули увагу на те, що, зокрема, у Польщі станом на кінець лютого 2023 року працевлаштувалися трохи більше 2,3 тис. лікарів і понад 1060 медсестер і санітарок за майже 1,8 млн зареєстрованих у Польщі, згідно з офіційними даними, українських біженців.

"У Польщі працевлаштувалися менше 1% довоєнної кількості українських медиків", - констатують в УЦОЗ.

Своєю чергою, як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в медичній мережі "Добробут", приблизно 350, або понад 10%, співробітників мережі, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, на сьогодні не повернулися.

При цьому, як повідомила агентству HR-директор медичної мережі "Добробут" Ольга Луштей, на початку повномасштабного вторгнення виїхали більше половини з 3 тис. працівників медмережі, проте за кілька місяців значна кількість повернулася.

"Велика кількість фахівців виїхала за кордон - деякі повертаються, але все ж таки багато залишаються там", - сказала вона.

За оцінкою Луштей, незважаючи на повернення частини співробітників, які виїхали, "певний відтік кваліфікованих кадрів стався".

Зі свого боку, агентству у фармкомпанії "Фармак" повідомили, що за кордоном залишилися менше ніж 5% співробітників компанії, які виїхали з України після початку повномасштабного російського вторгнення.

За словами директора з персоналу Вікторії Кондрашихіної, остання хвиля міграції спостерігалася в листопаді 2022 року, коли почалися блекаути.

"Є випадки, коли люди восени звільнилися, а зараз повертаються в Україну і хочуть знову працювати на "Фармак", - сказала вона агентству.

При цьому, за її словами, завдяки науковому партнерству компанії з більш ніж 50 компаніями та науково-дослідними установами в різних країнах світу, працівникам "Фармака" "нескладно отримати роботу за кордоном, але значного відтоку кадрів через війну не всталося", основна група менеджерів, які займаються розвитком міжнародного бізнесу, працюють у Києві, а в більшості з шести міжнародних представництв і компаніях "Фармака" працюють локальні експерти.

Водночас Кондрашихіна вважає, що повномасштабна війна позначилася на загальній картині кадрового потенціалу України, і молодь, яка емігрувала, може не повернутися в Україну.

Теги: #кадри #уцоз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 28.04.2023
Загальна кількість медиків в Україні у 2022 році знизилася на 14% - УЦОЗ

Загальна кількість медиків в Україні у 2022 році знизилася на 14% - УЦОЗ

18:18 25.04.2023
До проєкту "Армія відновлення" вже залучено 15,7 тис. безробітних у 17 регіонах - Мінекономіки

До проєкту "Армія відновлення" вже залучено 15,7 тис. безробітних у 17 регіонах - Мінекономіки

08:07 22.04.2023
Можливий претендент на посаду директора новоствореного департаменту нагляду НБУ звільнився з посади заступника голови банку "Кредит Дніпро"

Можливий претендент на посаду директора новоствореного департаменту нагляду НБУ звільнився з посади заступника голови банку "Кредит Дніпро"

14:07 19.04.2023
"ДТЕК Енерго" з початку війни працевлаштувало понад 2,6 тис. переселенців

"ДТЕК Енерго" з початку війни працевлаштувало понад 2,6 тис. переселенців

13:28 11.04.2023
В Україні у 2022 році найчастіше звільняли співробітників невеликих IT-компаній - DOU

В Україні у 2022 році найчастіше звільняли співробітників невеликих IT-компаній - DOU

20:52 10.04.2023
Зеленський призначив головою Київської обладміністрації керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка - указ

Зеленський призначив головою Київської обладміністрації керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка - указ

15:41 10.04.2023
ВР звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати - нардеп

ВР звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати - нардеп

11:38 04.04.2023
Мінкультури оскаржить поновлення Стасюк на посаді гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду

Мінкультури оскаржить поновлення Стасюк на посаді гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду

17:08 24.03.2023
Кабмін після дисциплінарного провадження звільнив заступника глави Держмитслужби Черкасського

Кабмін після дисциплінарного провадження звільнив заступника глави Держмитслужби Черкасського

16:53 24.03.2023
Кабмін призначив Загайного держсекретарем Мінветеранів і Вакуленко директором УЦОЯО

Кабмін призначив Загайного держсекретарем Мінветеранів і Вакуленко директором УЦОЯО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року - Ляшко

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Іспанія навчить українських лікарів методів сучасного протезування - прем'єр

ОСТАННЄ

У Держсистемі трансплантацій зареєстровано 339 заяв про згоду на посмертне донорство - Центр трансплант-координації

МОЗ обурене неефективним використанням ангіографа та рентгена в лікарні Шостки

Українські лабораторії достатньо захищені, але МОЗ проведе консультації з ВООЗ - Ляшко

Ляшко: Ми маємо знайти ефективний механізм співоплати за медпослуги в післявоєнній Україні

Ляшко: Не факт, що найближчим часом ми зможемо підвищити тарифи на медпослуги

Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до програми реімбурсації з вересня 2023 р. – голова НСЗУ

Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до програми реімбурсації з вересня 2023р. – голова НСЗУ

Тариф за один комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн – глава НСЗУ

Проліковані хірургічні випадки через війну стали більш складними та дорогими – голова НСЗУ

Інститут ім. Філатова отримав як гуманітарну допомогу препарат для лікування внутрішньоочної злоякісної пухлини у дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА