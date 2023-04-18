Медицина

12:59 18.04.2023

БФ Родини Жебрівських розпочав програму реабілітації військовослужбовців у київській клініці "Оберіг"

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БФ Родини Жебрівських розпочав програму реабілітації військовослужбовців у київській клініці "Оберіг"

 Благодійний фонд Родини Жебрівських розпочав програму реабілітації військовослужбовців у клініці "Оберіг".

"Кожного дня з фронту в лікарні потрапляють поранені бійці, яким необхідна термінова і якісна медична допомога. (…) На жаль, дуже часто випадки складні, і (пацієнти – ІФ-У) потребують довгої реабілітації", - повідомляється у пресрелізі фонду.

Задля допомоги пораненим військовослужбовцям Благодійний фонд Родини Жебрівських уклав договір із Медичним центром «Універсальна клініка "Оберіг"».

У межах програми поранені захисники зможуть пройти індивідуальну медично-реабілітаційну програму "Реабілітація пацієнтів з важкими обмеженнями життєдіяльності".

У програмі реабілітації вже взяли участь 12 військовослужбовців, вісім із яких продовжують відновлення. Наймолодшому з них 20 років.

"Хлопці, якими ми опікуємося, пройшли через пекло. І шлях реабілітації теж буде непростим. Але ми можемо підтримати їх на цьому шляху", - зазначила засновниця БФ Родини Жебрівських, голова Наглядової ради компанії "Фармак" Філя Жебровська, слова якої наведено у повідомленні. Вона наголосила, що допомога українським захисникам для фонду в пріоритеті.

Згідно з пресрелізом, ця програма для поранених захисників передбачає комплексне лікування та реабілітацію пацієнтів із тяжким руховим, мовним та когнітивним (інтелектуальним) дефіцитом. Переважно це лежачі пацієнти, які потребують постійного стороннього догляду. Наприклад, пацієнти з тяжкою черепно-мозковою чи спинальною травмою, інсультом.

"Реабілітація відбувається поступово і потребує часу. У нас вже є позитивні результати у випадках з такими пацієнтами. Є пацієнти, які потрапляють до нас – знерухомлені, а після лікування – виходять із відділення своїми ногами з (або без) допоміжних засобів. Звісно, коли в країні війна – підтримати таких пацієнтів вкрай актуально, оскільки кількість тяжких травм значно вища, ніж в мирний час", – зазначила лікар-невролог клініки "Оберіг" Ірина Гаврилів.

Під час Великодніх свят волонтери фонду завітали до військових, що підтримати їх спілкуванням у процесі відновлення.

Благодійний фонд Родини Жебрівських – всеукраїнська благодійна організація, заснована у 2011 році. Благодійний фонд Родини Жебрівських та фармацевтична компанія "Фармак" є частинами діяльності Родини Жебрівських і відповідають за благодійну та бізнес-діяльність родини. Пріоритетними напрямами є освітня, оздоровча та культурна діяльність. Також Фонд надає постійну допомогу армії з 2014 року, а з початку повномасштабного вторгнення ця допомога становила понад 66 млн грн.

Теги: #фармак #реабілітація #благодійний_фонд

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