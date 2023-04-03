Перевірки дотримання вимоги відпуску ліків за рецептом через воєнний стан фактично не здійснюються

Перевірки дотримання вимоги відпуску рецептурних препаратів за рецептом на період дії воєнного стану фактично не здійснюються, коментують юристи юридичної фірми Arzinger.

"Оскільки з березня 2022 року було припинено проведення планових та позапланових перевірок господарюючих суб'єктів на період воєнного стану, перевірки дотримання вимог законодавства щодо відпуску лікарських засобів за рецептом фактично не здійснюють", - прокоментували вони ажіотаж, що виник у зв'язку із запровадженням електронних рецептів на рецептурні препарати.

Юристи зазначають, що з 1 квітня порядок відпуску ліків кардинально не змінився, оскільки лікарські засоби завжди ділилися на рецептурні (ті, для придбання яких потрібен рецепт лікаря) і безрецептурні.

"На практиці через відсутність ефективних інструментів контролю та впливу на аптеки останні часто продають пацієнтам рецептурні лікарські засоби, не перевіряючи наявність призначення лікаря", - нагадали юристи.

Експерти Arzinger нагадують, що, згідно з наказом МОЗ від 15 березня 2023 року №494, до кінця воєнного стану пацієнт зможе самостійно обрати, паперовим чи електронним рецептом користуватися. Крім того, на цей період відпуск рецептурних ліків без рецепта дозволено на окремих територіях, визначених Мінреінтеграції (території, на яких тривають активні бойові дії) за умови, що працівник аптеки надасть належні роз'яснення щодо їх застосування.