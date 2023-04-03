Медицина

11:04 03.04.2023

МОЗ розширює доступ українців до медичної допомоги, перелік рецептурних препаратів не доповнювався - Ляшко

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МОЗ розширює доступ українців до медичної допомоги, перелік рецептурних препаратів не доповнювався - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України розширює доступ українців до медичної допомоги, щоб мати змогу за необхідності виписувати рецептурні препарати, перелік таких препаратів не розширювався, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми прибрали бар'єри, які не давали змоги сімейним лікарям підписувати більше ніж 2 тис. декларацій, якщо ви наразі прийдете до медзакладу, вам не мають права відмовити в підписанні декларації", - сказав він в ефірі "Сніданку з 1+1" у понеділок.

Ляшко зазначив, що наразі в Україні є проблеми з доступністю аптек у сільській місцевості.

"Ми подивилися кількість населених пунктів, які мають аптечний пункт або аптеку, побачили, що цього недостатньо. Ми проаналізували ліцензійні умови і дозволили працівникам ФАП (фельдшерсько-акушерський пункт - ІФ-У) відпускати лікарські засоби за договором з аптечною мережею", - сказав він.

Крім того, Ляшко повідомив, що МОЗ переглядає вимоги до відкриття аптек, запускає "можливості мобільних аптек, які приїжджатимуть у визначений час у конкретний населений пункт", а також вивчає можливість застосування вендингових апаратів для продажу лікарських засобів. "Людина приходить, підставляє код і апарат видає рецептурні препарати", - сказав він.

"З 1 квітня не посилювався контроль за відпуском рецептурних препаратів, не збільшувалася кількість рецептурних препаратів. З квітня тільки додався електронний рецепт", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, з 1 квітня рецептурні ліки продаються і за електронним, і за паперовим рецептом, але в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде, і що лікарські засоби, які традиційно широко застосовують українці, будуть доступні лише за рецептом.

Теги: #лікарські_засоби #рецепти

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