Майже всі аптеки України підключені до ЕСОЗ, перелік рецептурних препаратів не змінився - Ляшко

Майже всі українські аптеки підключені до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), перелік рецептурних препаратів із 1 квітня не змінився, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Для нас як для пацієнтів з'являється додатковий сервіс - електронний рецепт на рецептурні лікарські засоби. Ми не змінюємо ні кількості рецептурних препаратів, ні переліку", - сказав він.

Ляшко нагадав, що досі за електронним рецептом відпускали препарати, які беруть участь у програмі реімбурсації "Доступні ліки", на решту категорій препаратів електронний рецепт поширювався поетапно.

Зокрема, з 1 квітня 2022 року дія електронного рецепта поширювалася на антибіотики, з листопада 2022 року - на наркотичні препарати, з 1 квітня електронний рецепт запроваджується на всі рецептурні препарати.

"Якщо людина тривалий час приймає той чи той препарат, який належить до групи рецептурних, їй не потрібно буде весь час ходити до лікаря, вона зможе в дистанційній формі отримати рецепт на цей препарат і погасити його в аптеці", - сказав він.

Як повідомлялося, з 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть і за електронним, і за паперовим рецептом, але в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде.

У соціальних мережах пацієнти повідомляють, що в аптеках "виникли величезні черги", "сайти аптек не працюють", "фармацевти толком нічого не знають".

МОЗ уточнило, що перелік рецептурних препаратів не розширюється і не змінюється.