Контракт на медичну допомогу з ребілітації підписали вже 244 лікарні

Контракт із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на медичну допомогу з ребілітації підписали вже 244 лікарні.

Як повідомила радник - уповноважена президента України з безбар'єрності Тетяна Ломакіна в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", критеріями для підписання контракту на реабілітаційну допомогу є, зокрема, наявність достатньої кількості фахівців із реабілітації, які мають досвід, знання та навички, а також наявність доказового обладнання для роботи.

"Серед них є ті лікарні, досвід яких можна наслідувати. Це, наприклад, відділення гострої реабілітації в "Охматдиті", лікувальні заклади Рівненської області, які розпочали перехід до доказової реабілітації самостійно ще у 2015-2016 роках. І на сьогодні вони не лише надають допомогу, а й можуть ділитися досвідом з іншими лікарнями", - сказала вона.

Ломакіна зазначила, що в лікарнях пацієнти мають отримувати реабілітацію вже у перші 24-72 години.

"Великі клініки мають першими організувати реабілітацію, щоб людина не чекала на отримання реабілітаційної допомоги в інших закладах, втрачаючи дорогоцінний час. Та це не означає, що лише такі клініки можуть стати частиною мережі реабілітаційних закладів. Навіть маленькі сільські амбулаторії можуть організувати у себе послуги довготривалої реабілітації і надавати ці послуги амбулаторно", - сказала вона.