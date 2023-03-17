Правоохоронці здійснили обшуки в рамках справи про закупівлю машин швидкої допомоги

Співробітники Національної поліції за процесуального керівництва прокурорів здійснили низку обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю автомобілів швидкої допомоги, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем та заволодіння коштами (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними слідства, протягом 2021 року між державним підприємством і переможцем публічних закупівель, зокрема й за спрощеною процедурою, було укладено договори на загальну суму 1,3 млрд грн.

Згідно з цими договорами, підрядник мав поставити 815 автомобілів швидкої допомоги в чітко визначені терміни - 15 і 28 грудня 2021 року.

За основними договорами, як уточнюють у прокуратурі, замовник одразу здійснив на рахунки підрядника 100%-ву передоплату. У договорах також чітко зазначалося про відповідальність у разі порушення термінів постачання - накладення штрафних санкцій і пені.

"Уклавши неодноразово відповідні додаткові угоди, замовник офіційно пролонгував поставки. Таким чином постачальнику вдавалося уникнути будь-яких санкцій, а замовнику їх не застосовувати. Станом на січень 2023 року виконано поставки в повному обсязі лише за чотирма угодами - це 97 авто на суму 211,7 млн грн, за сімома - пролонговано до квітня 2023 року, ще сім договорів розірвано", - зазначено в повідомленні.

У рамках кримінального провадження для отримання матеріалів та речей, що можуть мати значення для слідства, правоохоронці здійснили санкціоновані обшуки за місцем проживання керівника та власника товариства-постачальника та в офісних приміщеннях, зокрема замовника.

Слідчі та процесуальні дії здійснювали прокурори спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Києві разом з оперативними співробітниками Нацполіції.