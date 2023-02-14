Двоє українських військових, які втратили на війні руки, отримають біонічні протези Hero Arms у межах проєкту Superhumans

Двоє українських військових, які втратили руки внаслідок мінно-вибухових поранень, отримають біонічні протези верхніх кінцівок Hero Arms у межах проєкту Superhumans.

Як повідомляється в пресрелізі проєкту Superhumans, першими українськими пацієнтами, які отримають протези від Open Bionics, стали Андрій Гідзун та Віталій Іващук, які втратили кінцівки внаслідок мінно-вибухових травм.

Підготовчі процедури для встановлення протезів Hero Arms пацієнти пройшли у Мюнхені.

"Через деякий час, коли клініка Superhumans у Львові повноцінно відкриється, всі етапи протезування виконуватимуть в Україні", - уточнюють у Superhumans.

Свої персональні протези Гідзун та Іващук отримають "через декілька тижнів".

Протезування стало можливим завдяки підтримці Mastercard. Партнери також організували навчання для трьох українських інженерів-протезистів на базі Open Bionics.

Як повідомлялося, інвестиції у запуск реабілітаційного медичного центру Superhumans у Львові оцінюють у $54 млн. Кошти для фінансування проєкту залучають в Україні та за кордоном методом фандрейзингу. Підтримку проєкту вже надали Фонд Говарда Баффета, Фонд Річарда Бренсона Virgin Unite, Cargill, Payoneer, Freedom Finance, Loro Piano, Mastercard, SD Capital тощо.

Перший корпус Центру реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії Superhumans відкриють у Львові навесні на базі однієї з місцевих лікарень. Клініка Superhumans фокусуватиметься на протезуванні дорослих та дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла, зокрема обличчя, а також на лікуванні посттравматичного стресового розладу.

У клініці буде 100 ліжок, дві операційні, лабораторія з виготовлення протезів та фізіотерапевтичне відділення.

Між Superhumans та Міністерством охорони здоров'я підписано меморандум про співпрацю. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що спільна мета – надати українцям, які дістали травм війни, найкращу світову експертизу.

Проєкт створюється з ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один його засновник – Філіпп Грушко.