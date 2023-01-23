"Фармак" має намір захищати право інтелектуальної власності на "Корвалол" у міжнародних судах

АТ "Фармак" (Київ) захищатиме право інтелектуальної власності на "Корвалол" у міжнародних судах.

Про це компанія заявила, коментуючи рішення Касаційного суду у складі Верховного Суду від 18 січня за касаційною скаргою Фармацевтичної фірми "Дарниця", яким було скасовано рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку про визнання добре відомим позначення "Корвалол Corvalolum" за АТ "Фармак".

При цьому "Фармак" нагадує, що попередньо Північний апеляційний господарський суд у червні 2022 року в задоволенні позову Фармацевтичної фірми "Дарниця" у цій справі відмовив повністю.

"Сьогодні рано ставити крапку в багаторічному судовому спорі щодо добре відомого позначення "Корвалол Corvalolum" — найдовшого в історії українського судочинства. На думку компанії "Фармак", рішення Верховного Суду в цій справі має всі ознаки упередженості та не базується на об'єктивній оцінці всіх доказів у сукупності", - йдеться у заяві компанії.

У "Фармаку" зазначають, що "Таке рішення має стати сигналом для і українського, і для іноземного бізнесу про те, що судова реформа в Україні не реалізована, а верховенство права не забезпечує захист інтелектуальної власності. Отже, кожен може бути позбавлений свого права за рішенням українського суду".

"АТ "Фармак" продовжить захист свого права інтелектуальної власності на відоме позначення "Корвалол Corvalolum" із застосуванням усіх національних та міжнародних засобів захисту, зокрема в Європейському суді з прав людини", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, лідери вітчизняного фармринку – "Фармак" і "Дарниця" - ведуть судовий спір за право використовувати торгову марку "Корвалол".

Апеляційна палата Мінекономіки у липні 2017 року визнала добре відомою в Україні торговельну марку "Корвалол Corvalolum", що належить ПАТ "Фармак".