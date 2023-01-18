Медицина

18:28 18.01.2023

До опікового центру Києва доставлено 10 постраждалих унаслідок падіння гелікоптера у Броварах - Ляшко

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До опікового центру Києва доставлено 10 постраждалих унаслідок падіння гелікоптера у Броварах - Ляшко

Постраждалі внаслідок падіння гелікоптера у м. Бровари Київської області у середу, які перебувають у важкому стані, будуть направлені на лікування за кордон, щоб забезпечити готовність максимальної кількості ліжкомісць для прийому нових пацієнтів, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми працюємо з батьками для того, щоб підготувати всі документи і після стабілізації важких пацієнтів відправити на лікування за кордон до європейських клінік, щоб вони пройшли (там - ІФ-У) подальше лікування. Це не означає те, що ми не можемо або нездатні надавати таку медичну допомогу - це ще одне просування вперед, ми показуємо, що наші лікарні мають бути постійно напоготові для прийому нових надходжень пацієнтів, оскільки повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої країни триває", - сказав Ляшко в ефірі національного телемарафону в середу.

За словами міністра, загалом допомогу було надано 28 постраждалим унаслідок авіакатастрофи, з них 15 залишаються на госпіталізації, решті було надано допомогу амбулаторно і вони повернулися додому. Із 15 госпіталізованих десять осіб надійшли до опікового центру в м. Києві, з них шестеро дорослих, четверо - діти. "Наразі лікарі працюють над тим, щоб стабілізувати їхній стан", - сказав глава відомства.

Ляшко розповів, що в лікарнях і Києва, і Броварів є достатня кількість медикаментів, зокрема, є альбумін, який потрібен тим, хто лікується від опікових хвороб.

Як повідомлялося, 18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав та розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 осіб, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

Теги: #ляшко #моз #авіакатастрофа #бровари

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