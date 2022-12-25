Медицина

13:31 25.12.2022

Національна комісія охорони здоров'я Китаю вирішила не оприлюднювати щоденну статистику щодо COVID-19 - ЗМІ

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Національна комісія охорони здоров'я Китаю вирішила не оприлюднювати щоденну статистику щодо COVID-19 - ЗМІ

Національна комісія охорони здоров'я КНР з неділі припинила публікувати щоденну статистику щодо ситуації з COVID-19, повідомляє "Ченнел Ньюс Ейша".

"Головну інформацію щодо COVID-19 публікуватиме Центр з контролю та профілактики захворювань КНР - для довідкової інформації та науково-дослідних робіт", - йдеться у заяві комісії.

Водночас, уточнює "Ченнел Ньюс Ейша", в комісії не пояснили причини такого кроку.

Також раніше, наприкінці листопада, коли щоденні нові випадки COVID-19 досягли рекордних показників, комісія перестала надавати дані про безсимптомні випадки зараження.

Із 2020 року влада Китаю дотримувалася політики "нульової терпимості" до COVID-19: це означало, що з метою обмеження поширення вірусу застосовувалися такі заходи, як локдауни і обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт з інфікованими людьми. Однак раніше в грудні цього року влада Китаю скасувала низку обмежень зі стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань і випадків летального результату.

Так, минулого четверга рекордну кількість дзвінків на гарячу лінію щодо коронавірусу зареєстрували в місті Сучжоу (провінція Цзянсу). У неділю стало відомо, що кількість звернень до центру екстреної медичної допомоги в Ханчжоу (провінція Чжецзян) зросла більше ніж утричі порівняно з 2021 роком. Згідно з підрахунками, десятки тисяч випадків COVID-19 можуть виявляти за день в міському окрузі Дунгуань (провінція Гуандун) і в місті Циндао (провінція Шаньдун) - значно вищий рівень інфікування, ніж в середньому по країні.

За різними даними, система охорони здоров'я в КНР виявилася не готова до зміни політики і відчуває тиск через брак ресурсів. Тим часом вірус починає поширюватися в сільській місцевості Китаю.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, за весь час пандемії у КНР діагностували приблизно 400,1 тис.випадків коронавірусу і 5,2 тис. летальних випадків від наслідків зараження.

Теги: #кнр #коронавірус

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