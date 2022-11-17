Медицина

15:43 17.11.2022

Медичну допомогу мобільних бригад Товариства Червоного Хреста України в Чернігівській області отримали понад 7 тис. осіб

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Понад 7 тисяч українців отримали медичну допомогу мобільних медичних бригад Товариства Червоного Хреста України у Чернігівській області, повідомляється в його пресрелізі.

Згідно з ним, допомогу було надано в рамках проєкту мобільних бригад, який Червоний Хрест України запустив на деокупованих територіях. У рамках ініціативи Червоний Хрест організував роботу шести мобільних медичних бригад, які здійснили понад 240 виїздів, відвідали 94 населені пункти та надали медичну допомогу майже 7,3 тис. мешканцям.

У складі бригад працюють 30 фахівців, які надають послуги первинної медичної допомоги пацієнтам там, де відсутня можливість фізично відвідати свого сімейного лікаря через пошкоджену інфраструктуру або великі черги, спричинені масовою міграцією населення.

Наразі у 15 областях України загалом працюють 67 мобільних медичних бригад, які надали медичну допомогу вже понад 53 тис. осіб.

Теги: #чернігів #червоний_хрест

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