Аптеки Херсонської області готові відновити роботу, станом на понеділок у регіоні працювали лише чотири – заступник міністра охорони здоров'я.

Розташовані на деокупованій території Херсонської області аптеки готові відновити роботу, станом на понеділок в області працювали чотири аптечні установи, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Станом на вчора на території Херсонської області працювали чотири аптечні установи. Усі аптечні мережі готові відновити роботу аптек, ми чекаємо на розмінування територій та відновлення енергопостачання", - сказала вона в ефірі телемарафону у вівторок.

Карчевич зазначила, що наразі забезпечення ліками на деокупованій території Херсонської області здійснюється головним чином завдяки централізованим постачанням ліків та гуманітарної допомоги.

Крім того, вона повідомила, що на деокупованій території Херсонської області наразі працюють команди медицини катастроф та медустанови, які не були зруйновані.

Заступник міністра зазначила, що на території області зруйновано понад 10 медустанов, тоді як у самому Херсоні вся інфраструктура та медустанови збереглися.

"В області ми маємо пошкодження інфраструктури. Зокрема окупанти вкрали і дороге обладнання. На території Херсона всі медустанови працюють у звичайному ритмі та забезпечені необхідними препаратами", - повідомила вона.