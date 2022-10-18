Медицина

14:05 18.10.2022

ВР запровадила пряму заборону відпуску ліків без рецепта, вона набуде чинності після війни

1 хв читати
ВР запровадила пряму заборону відпуску ліків без рецепта, вона набуде чинності після війни

Верховна Рада запровадила пряму заборону на відпуск рецептурних ліків без рецепта через три місяці після завершення воєнного стану.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7444 у цілому підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Цей документ також запроваджує адміністративну відповідальність медпрацівників та фармацевтів у разі призначення та відпуску рецептурних ліків без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням порядку Міністерства охорони здоров'я щодо продажу препаратів.

 

Теги: #рада #рецепт #ліки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 18.10.2022
Рада збільшила воєнні видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх позик

Рада збільшила воєнні видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх позик

14:46 18.10.2022
Хлапук склав присягу народного депутата від "Голосу"

Хлапук склав присягу народного депутата від "Голосу"

14:30 18.10.2022
Верховна Рада ухвалить закон про створення фонду ліквідації наслідків агресії РФ - Арахамія

Верховна Рада ухвалить закон про створення фонду ліквідації наслідків агресії РФ - Арахамія

14:17 18.10.2022
ВР має намір запровадити іспити з основ Конституції, історії та держмови для набуття громадянства України

ВР має намір запровадити іспити з основ Конституції, історії та держмови для набуття громадянства України

14:07 18.10.2022
ВР створила слідчу комісію для розслідування діяльності Держлісагентства, Держводагентства та ДЕІ – нардеп

ВР створила слідчу комісію для розслідування діяльності Держлісагентства, Держводагентства та ДЕІ – нардеп

13:58 18.10.2022
Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Москвою

Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Москвою

15:06 17.10.2022
Парламент України у 2023 році планує витратити на свій телеканал майже 50 млн грн - нардеп

Парламент України у 2023 році планує витратити на свій телеканал майже 50 млн грн - нардеп

12:20 14.10.2022
Монобільшість пропонує збільшити військові видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

Монобільшість пропонує збільшити військові видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

18:32 13.10.2022
Рада ухвалить проєкт бюджету-2023 у листопаді - нардеп

Рада ухвалить проєкт бюджету-2023 у листопаді - нардеп

12:17 11.10.2022
Стефанчук: Визнання РФ державою - спонсором тероризму спричинить санкції для країн, які співпрацюють з нею в будь-яких сферах

Стефанчук: Визнання РФ державою - спонсором тероризму спричинить санкції для країн, які співпрацюють з нею в будь-яких сферах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

ОСТАННЄ

Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

Швеція передала Україні понад 500 тис. доз оновленої ковідної вакцини Pfizer

Мінімальна потреба фінансування охорони здоров'я України на 13,6 млрд грн перевищує запланований на 2023 рік обсяг - депутат

З початку повномасштабної війни загинули 24 українські медики

Київ забезпечив районні евакуаційні комісії йодовмісними препаратами

Аптеки продовжували роботу за програмою реімбурсації навіть на окупованих територіях – голова НСЗУ

З початку війни до програми реімбурсації "Доступні ліки" увійшли близько 80 аптечних мереж – глава НСЗУ

НСЗУ з початку року виплатила медзакладам Херсонської області 2,4 млрд грн, Запорізької - 4,4 млрд грн

"Санофі" планує у поточному епідсезоні поставити до України на приватний ринок 50 тис. доз вакцин від грипу

В Ізюмі розгорнуть мобільний госпіталь

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА