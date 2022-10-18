ВР запровадила пряму заборону відпуску ліків без рецепта, вона набуде чинності після війни

Верховна Рада запровадила пряму заборону на відпуск рецептурних ліків без рецепта через три місяці після завершення воєнного стану.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7444 у цілому підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Цей документ також запроваджує адміністративну відповідальність медпрацівників та фармацевтів у разі призначення та відпуску рецептурних ліків без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням порядку Міністерства охорони здоров'я щодо продажу препаратів.