Майже 660 українських медзакладів розташовані на тимчасово окупованих і на територіях активних бойових дій - голова НСЗУ

На тимчасово окупованих і на територіях активних бойових дій наразі розташовані 659 українських медзакладів, які мають контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

"Наразі 659 медзакладів ми фіксуємо на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас Гусак наголосила, що НСЗУ продовжує виплати цим українським клінікам.

"Ми виконуємо свої зобов'язання, тому що розуміємо: і на цих територіях є українці, які потребують медичної допомоги, і лікарі, які героїчно надають цю медичну допомогу", - сказала вона.