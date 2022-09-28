Медицина

11:55 28.09.2022

Майже 660 українських медзакладів розташовані на тимчасово окупованих і на територіях активних бойових дій - голова НСЗУ

1 хв читати
Майже 660 українських медзакладів розташовані на тимчасово окупованих і на територіях активних бойових дій - голова НСЗУ

На тимчасово окупованих і на територіях активних бойових дій наразі розташовані 659 українських медзакладів, які мають контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

"Наразі 659 медзакладів ми фіксуємо на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас Гусак наголосила, що НСЗУ продовжує виплати цим українським клінікам.

"Ми виконуємо свої зобов'язання, тому що розуміємо: і на цих територіях є українці, які потребують медичної допомоги, і лікарі, які героїчно надають цю медичну допомогу", - сказала вона.

Теги: #медзаклади #окуповані_території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 11.09.2022
Окупанти планують примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

Окупанти планують примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

13:01 31.08.2022
В окупації та зоні бойових дій працюють понад 600 медзакладів – заступник міністра охорони здоров'я Яременко

В окупації та зоні бойових дій працюють понад 600 медзакладів – заступник міністра охорони здоров'я Яременко

13:14 15.08.2022
Майже 82% жителів окупованих територій України не мають наміру брати участь у референдумі окупаційної російської влади

Майже 82% жителів окупованих територій України не мають наміру брати участь у референдумі окупаційної російської влади

12:58 12.08.2022
З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території ліками - МОЗ

З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території ліками - МОЗ

18:19 01.08.2022
"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

15:50 14.07.2022
На тимчасово окупованих територіях України зросла кількість обшуків українців - Міноборони

На тимчасово окупованих територіях України зросла кількість обшуків українців - Міноборони

16:34 08.07.2022
Близько 80% зруйнованих об'єктів медінфраструктури розміщені на окупованій території - заступник міністра охорони здоров'я

Близько 80% зруйнованих об'єктів медінфраструктури розміщені на окупованій території - заступник міністра охорони здоров'я

17:13 01.07.2022
Агресор перешкоджає ефективному епіднагляду на окупованих територіях – Ляшко

Агресор перешкоджає ефективному епіднагляду на окупованих територіях – Ляшко

16:19 23.06.2022
РФ розгортає на окупованих територіях пункти видачі російських паспортів - Міноборони

РФ розгортає на окупованих територіях пункти видачі російських паспортів - Міноборони

10:58 05.06.2022
Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

ОСТАННЄ

Повідомлено про підозру ексзаступнику глави МОЗ, через якого бюджет утратив майже 2 млн грн під час створення реєстру донорів

За цього епідсезону до України надійде понад 340 тис. доз вакцин від грипу – Радуцький

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Вакцинацію проти COVID-19 потрібно продовжувати незалежно від того, чи було введено бустер – експерт

Спалах COVID-19 уже розпочався, побачимо зростання захворюваності – голова НТГЕІ

Радуцький: Рік тому ми пропонували п'ять вакцин проти COVID-19, сьогодні є три, але вакцин достатньо

Інститут ім. Філатова впроваджує технології штучного інтелекту для діагностики порушень зору в пацієнтів із діабетом

Медична мережа "Добробут" відкрила ковідний стаціонар

Україна дозволила другу бустерну дозу від COVID-19 усім охочим

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА