Україна відмовилася від поставок вакцин "Астразенека" та "Модерна", дозволила другий бустер

Україна відмовилася від постачання вакцин "Астразенека" та "Модерна", дозволила проводити другий бустер усім категоріям населення, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"В Україні зараз доступні три вакцини: CoronaVac, Janssen і Comirnaty від Pfizer. Ми відмовилися від постачання вакцин "Астразенека" та "Модерна" за механізмом COVAX", - сказав він на брифінгу в понеділок.

За словами Кузіна, зараз у країні є близько 5 млн вакцини CoronaVac, а також близько 30 тис. доз однодозової вакцини Janssen.

Як наголосив він, останні кілька тижнів спостерігалася нестача вакцини від виробника Pfizer. Це було пов’язано з проблемами логістики. Остання партія цієї вакцини була отримана у липні – 500 тис. доз, проте минулого тижня постачання відновилося. Отримано ще 400 тис. цієї вакцини. До кінця тижня їх буде доставлено до регіонів.

Загалом у рамках механізму COVAX очікується 1,8 млн доз вакцини "Pfizer".

Кузін також зазначив, що Україна отримує вакцини лише у рамках міжнародного механізму COVAX, тобто безоплатно. Контракти на її закупівлю від виробника коштом державного бюджету для економії було розірвано з початком повномасштабного вторгнення до нашої країни військ РФ.

Він також повідомив, що МОЗ дозволило проведення другої бустерної вакцинації населення.