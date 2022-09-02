Медицина

19:53 02.09.2022

Заввіділенням та акушер-гінеколог райлікарні на Харківщині постануть перед судом у справі про смерть новонародженого

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Заввіділенням та акушер-гінеколог райлікарні на Харківщині постануть перед судом у справі про смерть новонародженого

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо завідувача пологово-гінекологічного відділення та лікаря акушера-гінеколога районної лікарні, підозрюваних у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків, які спричинили загибель.

"Під час перебування жінки у пологовому відділенні, у порушення вимог чинного законодавства лікарем акушером-гінекологом та завідувачем пологово-гінекологічним відділенням було недообстежено стан вагітної та її плода. Через неправильне призначення лікарських засобів та нездійснення необхідних досліджень хлопчик помер внутрішньоутробно", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року бригада "швидкої" доставила до пологового відділення райлікарні вагітну мешканку Дергачівського району області, яка мала народжувати (термін вагітності - 41 тиждень). Але неналежне виконання підозрюваними їхніх професійних обов'язків призвело до того, що дитина померла внутрішньоутробно. При належному виконанні професійних обов'язків лікарів вагітність жінки мала закінчитися народженням живого немовляти.

Обвинувальний акт направлено до Котелівського районного суду Полтавської області.

 

 

Теги: #суд #медпрацівники

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