Moderna подала позови до Pfizer та BioNTech за копіювання технології розробки вакцини проти COVID-19

Американська фармацевтична компанія Moderna у п'ятницю подала до суду на компанії Pfizer та BioNTech, звинувативши їх у використанні її технології під час розробки вакцини проти коронавірусу COVID-19, повідомляє газета The Washington Post.

"Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми винайшли, у створення якої вклали мільярди доларів і запатентували протягом десятиліття перед пандемією COVID-19", - наводить видання слова голова Moderna Стефана Банселя.

"Ми вважаємо, що Pfizer та BioNTech незаконно скопіювали винаходи Moderna і продовжують їх використовувати без нашого дозволу", - заявила, у свою чергу, головний юрисконсультант Moderna Шеннон Клінгер.

За даними компанії, вона подала позови до окружного суду США в Массачусетсі та до суду в Німеччині, де розташована штаб-квартира BioNTech.

У позові, за даними The Washington Post, стверджується, що Pfizer та BioNTech присвоїли собі два винаходи Moderna. Так, компанія заявила, що вакцина Pfizer та BioNTech "має ті самі хімічні модифікації мРНК", що і препарат Moderna, отже, мРНК-вакцини Moderna та Pfizer працюють однаково.

Другий винахід, про який ідеться, препарат, розроблений у відповідь на спалах близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).

У США розпочали вакцинацію препаратами Pfizer/BioNTech та Moderna наприкінці 2020 року.