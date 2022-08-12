Медицина

12:58 12.08.2022

З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території ліками - МОЗ

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З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території ліками - МОЗ

З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території України ліками через гуманітарні коридори.

"З початку війни Росія жодного разу не надала Україні можливості забезпечити тимчасово окуповану територію лікарськими засобами гуманітарними коридорами", - повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на заступника міністра Олександра Комаріду.

За його словами, Росія не дозволяє забезпечити ліками тимчасово окуповану Херсонщину, при цьому "трапляються такі цинічні випадки, коли окупаційні війська відбирають вантажі у волонтерів і видають їх за забезпечення від Росії".

"МОЗ зверталося до міжнародних партнерів – Червоного Хреста, Всесвітньої організації охорони здоров'я, організації "Лікарі без кордонів", проте не отримало жодних гарантій безпеки та підтверджень організації гуманітарних коридорів", — сказав він.

Водночас він наголосив, що у прифронтових регіонах працює держпрограма реімбурсації вартості ліків "Доступні ліки", а також точки видачі ліків, які надходять як гуманітарна допомога.

Теги: #ліки #окуповані_території

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