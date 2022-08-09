Медицина

17:38 09.08.2022

До Дніпропетровської області переїхали 11 лікарень із Харківської та Луганської областей - голова ОВА

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До Дніпропетровської області переїхали 11 лікарень із Харківської та Луганської областей - голова ОВА

До Дніпропетровської області переїхали 11 лікарень із Харківської та Луганської областей і п'ята частина їхніх колективів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"До Дніпропетровської області переїхали 11 лікарень із Харківської та Луганської областей. І п'ята частина їхніх колективів - це понад 100 хірургів, травматологів, інфекціоністів, окулістів… Ці медзаклади перевезли понад 100 одиниць обладнання та 10 швидких", - написав він у телеграм-каналі.

Лікарні запускають роботу. Консультують переважно переселенців.

"Медики з Луганської області планують розвивати напрями, в яких за роки війни набули досвіду. Це психологічна консультація та реабілітація після поранень", - повідомив Резніченко.

Також Дніпропетровська область прийняла чотири виші та сім коледжів.

"До нас із гарячих точок переїхали і 69 підприємств Луганської, Донецької, Запорізької та Харківської областей", - додав голова ОВА.

 

Теги: #лікарні #дніпропетровська_область

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