ВР планує пряму заборону відпуску ліків без рецепта після війни
Верховна Рада має намір запровадити на рівні закону пряму заборону на відпуск рецептурних ліків без рецепта через три місяці після завершення воєнного стану.
За відповідний законопроєкт (№7444) про внесення змін до деяких законів щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів у першому читанні проголосували в понеділок 296 народних депутатів, йдеться в інформації на сайті ВР.
Цим документом також запроваджується адміністративна відповідальність медпрацівників та фармацевтів у разі призначення та відпуску рецептурних ліків без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням порядку МОЗ щодо продажу препаратів.
Згідно з пояснювальною запискою, основними завданнями законопроєкту, серед 20 авторів якого голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький, є створення умов для введення в Україні відпуску ліків за рецептами.