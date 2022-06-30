Кількість побутових та військових травм очей у дітей під час війни зростає – експерт

Офтальмологи у воєнний час відзначають збільшення кількості і військових, і побутових травм очей у дітей, повідомила старший науковий співробітник відділу офтальмопатології дитячого віку ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України" Світлана Троніна.

"Сьогодні ми і наші колеги бачимо в Україні збільшення частоти виникнення у дітей травм як пов'язаних безпосередньо з військовими обставинами, наприклад із розривом снарядів, так і збільшення кількості побутових травм", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерт зазначила, що військові травми очей у дітей виникають у регіонах, наближених до зони бойових дій.

"Це переважно мінно-вибухові травми, якісь осколкові поранення, пов'язані з вибухами боєприпасів. Найчастіше це поєднання важкого ураження не лише очей, а й обличчя, інших органів", - сказала вона, узагальнюючи досвід дитячих офтальмологів в Україні.

Водночас Троніна звернула увагу на збільшення у воєнний час кількості побутових травм очей у дітей, яку вона пов'язує, зокрема, з міграцією, втратою житла, погіршенням побутових умов та іншими обставинами, спричиненими воєнними діями.

"Багато сімей змушені переміщатися з дітьми, вони не завжди перебувають у комфортних умовах. Батьки змушені займатися питаннями проживання, працевлаштування, і діти полишені на самих себе більше, ніж у мирний час. Доступ до небезпечних предметів більший, ніж зазвичай".

За її словами, дитячі ігри в цей час агресивніші, часто пов'язані "з якимись дротиками, луками".

"Ми бачимо загальну знервованість і бажання грати в якісь агресивні ігри, у дітей більше доступу до небезпечних речей. Навіть дівчатка зазнають травм гострими предметами, що зазвичай у них рідко трапляється. Ми відзначаємо зростання частоти очних травм у дітей", - сказала Троніна.

За її словами, від початку війни до інституту ім. Філатова госпіталізували дітей і з військовими, і з побутовими травмами. Зокрема, до відділення доправили дитину дев'яти років, яка внаслідок падіння стіни від вибуху отримала травму правої скроневої ділянки голови, обличчя, правого ока – контузію очного яблука тяжкого ступеня.

Серед побутових травм, з якими до клініки надходили діти, експерт назвала травми через недогляд батьків. Як приклад вона навела випадок, коли пацієнт 16 років отримав травму правого ока цвяхом під час гри з молодшим братом, який прив'язав цей цвях на кінець стріли. Ще випадки: підліток отримав травму лівого ока металевим уламком, забиваючи молотком металевий кіл; пацієнт трьох років засунув собі під нижню повіку батарейку типу "таблетка" й отримав великий лужний хімічний опік ока; пацієнт шести років отримав вибухову травму ока під час гри з іншою дитиною, яка вистрілила вогнепальною зброєю.

У списку прикладів таких травм - 16-річний підліток рубав дрова, і в око відскочила дерев'яна скалка; 7-річний хлопчик вистрілив собі в око з пістолета зі стисненим повітрям під час гри на СТО, пацієнт восьми років отримав травму ока цвяхом.

Водночас Троніна нагадала, що дитяче відділення інституту ім. В.П. Філатова має широкий спектр методик лікування та реабілітації дитячих очних травм. В інституті чимало власних науково-дослідних розробок із цієї тематики, зокрема присвячених удосконаленню хірургічної техніки, тактики лікування та реабілітації.

"Діти - це не зменшена копія дорослих. У них відрізняються методики проведення операцій, більший обсяг післяопераційного лікування, тому недостатньо лише провести операцію на високому технологічному рівні, ще потрібно правильно провести післяопераційний період", - наголосила вона.